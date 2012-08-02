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Dubai Holding инвестирует более $ 1,7 млрд в два искусственных острова

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Dubai Holding инвестирует более $ 1,7 млрд в два искусственных острова
Дубай считается одним из самых быстрорастущих городов мира. На этой неделе официальные лица объявили о том, что город собирается расширяться с помощью двух новых искусственных островов. Строительство анонсируется глобальной инвестиционной компанией, которая финансировала другие строительные проекты. Острова, которые повторят парус в форме отеля Burj Al Arab Jumeirah, оценивают в более чем $ 1,7 млрд и добавят почти 1,5 мили к береговой линии города.



Представители материнской компании Dubai Holding заявили, что строительство начнется в июне и к тому времени, когда гости прибудут в город, на выставку World Expo 2020, все будет готово. Острова будут включать 4 миллиона квадратных футов нового пространства под названием Марса Аль-Араб. Согласно недавней статье из Reuters, на одном из островов будет театр, в котором будет располагаться первое шоу на Ближнем Востоке Cirque du Soleil. Также там расположат множество семейных курортов, морской парк и 300 квартир. На другом острове построят 140 роскошных вилл, бутик-отель и пристань для яхт.



Канал CNN сообщил, что острова добавят около 2400 новых гостиничных номеров сети отелей Jumeirah, которая принадлежит правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму. Марса Аль-Араб не станет первым искусственным островом в Дубае. Бурдж-эль-Араб расположен на искусственном острове, построенным в 1994 году. А Палм Джумейра — серия островов, построенных между 2001-2006 годами, сооружена таки образом, чтобы сверху быть похожим на пальму. Сейчас на островах расположено почти два десятка отелей и почти сотни частных резиденций.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 21:08.
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