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Long Game привлек $6,6 млн для финансового приложения позволяющего накапливать деньги



Покупка лотерейного билета — это всегда весело и легко, но подавляющее большинство людей так никогда и не выигрывает больших призов. При этом в их планах накопление денег стоит далеко не на первом месте. Long Game стремится изменить подобное положение дел, вознаграждая людей, когда они открывают сберегательный счет, и сегодня компания объявила о получении инвестиций в размере $6,6 млн., которые использует для продолжения своего развития.



''У 40% американцев отсутствуют сбережения, у 70% сумма сбережений меньше 1000 долларов, а 63% - не могут покрыть неожиданных расходов в размере 500 долларов'', - отметила основатель и генеральный директор Long Game Линдси Холден. ''Но при этом американцы ежегодно тратят почти 70 миллиардов долларов на лотерейные билеты, а среднестатистическая семья расходует 540 долларов в год на покупку лотерейных билетов''.



Это несколько иррациональное поведение побудило Холден использовать поведенческую экономику, чтобы попытаться понять, что мотивирует людей тратить на лотереи и игры. Она выбрала в качестве идеального целевого решения вручение виртуальных призов, которые будут стимулировать людей экономить свои деньги в процессе игры в различные лотерейные игры.



Пользователи Long Game создают сберегательный аккаунт и получают за каждое его пополнение дополнительное вознаграждение в виде виртуальных монет, которые затем можно использовать для игр в мобильном приложении. ''Мы предлагаем самые популярные мобильные игры с различными наградами, в том числе лотерейные игры, игры в стиле слот-машин и проводим еженедельный розыгрыш на миллион долларов, как в настоящей лотерее'', - комментирует Холден.



Long Game в сотрудничестве с Blue Ridge открывает и управляет сберегательными счетами. Он также сотрудничает с 700 банками в США, поэтому если у человека есть расчетный счет в одном из них, тогда он сможет легко переводить деньги на недавно открытый сберегательный счет в Blue Ridge.



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''Деньги, которые перечисляют пользователи, могут быть сняты в любое удобное время, при этом данные накопления застрахованы и за них люди получают 1 процент в виде депозитной прибыли за год, что выше, чем у большинства крупных банков'', - сообщила Холден.



Холден утверждает, что у стартапа уже имеется почти 70 000 пользователей, которые с помощью Long Game каждый месяц добавляют в среднем по 60 долларов на свой сберегательный счет. Стартап получает процент от каждой транзакций с Blue Ridge, но присматривается и к другим вариантам монетизации. ''Как вы можете себе представить, при таком активном взаимодействии с потребителями, где пользователь в среднем играет 28 игр в неделю, есть много и других направлений монетизации, которые мы можем в дальнейшем успешно освоить'', - отметила Холден.



Среди конкурентов Long Game присутствуют такие сберегательные приложения, как Digit и Clarity Money, но также имеются и другие прямые конкуренты, такие как Save to Win — еще один проект, связанный с предоставлением призов.



Collaborative Fund и Thrive Capital возглавили текущий инвестиционный раунд в размере 4 миллионов долларов, который появился вскоре после ранее необнародованного раунда в размере 2,6 миллиона долларов. Новое финансирование будет использовано для маркетинговых целей, расширения штата сотрудников и для дальнейшего развития продукта.



Основанный в 2015 году стартап Long Game располагается в Сан-Франциско. В настоящее время в данной компании работает 10 сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/23/l...amify-savings/



https://text.ru/antiplagiat/5924648344798 Покупка лотерейного билета — это всегда весело и легко, но подавляющее большинство людей так никогда и не выигрывает больших призов. При этом в их планах накопление денег стоит далеко не на первом месте. Long Game стремится изменить подобное положение дел, вознаграждая людей, когда они открывают сберегательный счет, и сегодня компания объявила о получении инвестиций в размере $6,6 млн., которые использует для продолжения своего развития.''У 40% американцев отсутствуют сбережения, у 70% сумма сбережений меньше 1000 долларов, а 63% - не могут покрыть неожиданных расходов в размере 500 долларов'', - отметила основатель и генеральный директор Long Game Линдси Холден. ''Но при этом американцы ежегодно тратят почти 70 миллиардов долларов на лотерейные билеты, а среднестатистическая семья расходует 540 долларов в год на покупку лотерейных билетов''.Это несколько иррациональное поведение побудило Холден использовать поведенческую экономику, чтобы попытаться понять, что мотивирует людей тратить на лотереи и игры. Она выбрала в качестве идеального целевого решения вручение виртуальных призов, которые будут стимулировать людей экономить свои деньги в процессе игры в различные лотерейные игры.Пользователи Long Game создают сберегательный аккаунт и получают за каждое его пополнение дополнительное вознаграждение в виде виртуальных монет, которые затем можно использовать для игр в мобильном приложении. ''Мы предлагаем самые популярные мобильные игры с различными наградами, в том числе лотерейные игры, игры в стиле слот-машин и проводим еженедельный розыгрыш на миллион долларов, как в настоящей лотерее'', - комментирует Холден.Long Game в сотрудничестве с Blue Ridge открывает и управляет сберегательными счетами. Он также сотрудничает с 700 банками в США, поэтому если у человека есть расчетный счет в одном из них, тогда он сможет легко переводить деньги на недавно открытый сберегательный счет в Blue Ridge.''Деньги, которые перечисляют пользователи, могут быть сняты в любое удобное время, при этом данные накопления застрахованы и за них люди получают 1 процент в виде депозитной прибыли за год, что выше, чем у большинства крупных банков'', - сообщила Холден.Холден утверждает, что у стартапа уже имеется почти 70 000 пользователей, которые с помощью Long Game каждый месяц добавляют в среднем по 60 долларов на свой сберегательный счет. Стартап получает процент от каждой транзакций с Blue Ridge, но присматривается и к другим вариантам монетизации. ''Как вы можете себе представить, при таком активном взаимодействии с потребителями, где пользователь в среднем играет 28 игр в неделю, есть много и других направлений монетизации, которые мы можем в дальнейшем успешно освоить'', - отметила Холден.Среди конкурентов Long Game присутствуют такие сберегательные приложения, как Digit и Clarity Money, но также имеются и другие прямые конкуренты, такие как Save to Win — еще один проект, связанный с предоставлением призов.Collaborative Fund и Thrive Capital возглавили текущий инвестиционный раунд в размере 4 миллионов долларов, который появился вскоре после ранее необнародованного раунда в размере 2,6 миллиона долларов. Новое финансирование будет использовано для маркетинговых целей, расширения штата сотрудников и для дальнейшего развития продукта.Основанный в 2015 году стартап Long Game располагается в Сан-Франциско. В настоящее время в данной компании работает 10 сотрудников.

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