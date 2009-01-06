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В Киеве появился новый «стартап» - доступ к сети «ВКонтакте» за 50 гривен
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Сегодня, 22:05
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#1
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В Киеве появился новый «стартап» - доступ к сети «ВКонтакте» за 50 гривен
В Киеве появился новый «стартап» - доступ к сети «ВКонтакте» за 50 гривен
Цитата:
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В Киеве появился новый «стартап»: за 50 гривен предприимчивые дельцы предлагают восстановить доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекса» и почте Mail.ru.
Соответствующее фото появилось в группе «Типичный Киев» в Facebook. Фото было подписано «Стартап по-украински».
Такая инициатива вызвала бурный отклик интернет-пользователей.
Источник:
http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/22/1616971.html
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Сегодня, 22:05
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