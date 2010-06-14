Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Когда ближайшее падение стоимости Brent'а?

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#1
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Имя: Олег
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Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Записей в блоге: 54
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Вопрос Когда ближайшее падение стоимости Brent'а?
Хочу залить полный бак дизеля в автомобиль. Подскажите когда брент должен упасть хорошо? Хотя бы до 30 за бочку.
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