veranika55 Профессионал

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В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов



Но не все понимают депутаты в Государственной Думе. Так они не могут понять, почему средние зарплаты в сельском хозяйстве в 4 раза меньше средних зарплат в финансовом секторе. А ведь финансовый сектор ничего не производит, а сельское хозяйство кормит всю страну. Особенно в условиях санкций и сложной политической ситуации, сложившейся вокруг России. Продуктовая безопасность - это основа национальной безопасности любой нации. Представьте себе, что произойдет, если 146 миллионов населения страны будут голодать. Голодные бунты проходили в своей истории практически все страны мира и последствия их были ужасны.



Не могут понять депутаты Государственной Думы России, что такого произошло и как так получилось, что крестьяне получают в 4 раза меньше, чем финансисты, которые своими руками ничего не делают и ничего не производят. Депутаты Государственной Думы сочли такую ситуацию уникальной. А ведь именно они принимали законы по поддержке сельско-хозяйственного сектора и направляли деньги в помощь сельскому хозяйству.



Не понимают депутаты Государственной Думы, почему продукты местных фермеров не могут попасть на полки крупных торговых сетей, почему ярмарки производителей постоянно "кошмарят" представители властных структур, а на полках магазинов куча продуктов, выращенных где угодно, только не в России.



Финансисты делают деньги из воздуха, часто на спекулятивных операциях. Они не производят реального продукта. При этом финансисты часто предлагают сельскому хозяйству кредиты под такие условия, что просто разоряют отрасль.



Согласно данных Министерства Труда средняя зарплата в финансовой сфере в 2016 году равнялась 78 тысячам рублей, тогда как в сельском хозяйстве - 21 тысяча рублей. В 2015 году финансисты получали 69 тысяч, а крестьяне довольствовались 19 тысячами рублей.



В сельском хозяйстве одни из самых низких заработков по России. Люди уезжают из деревень. И этот процесс продолжается уже много лет.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/news/2017/05/23/unique/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592463beaba32 Россия уникальная страна и у нее свой собственный путь развития. Некоторые вещи в России Западу даже трудно понять, принять и представить. Но уникальным является то, что даже депутаты Государственной Думы России не могут понять всех явлений и вещей в своей родной стране. А ведь депутатов избирают простые люди и они должны быть близки к наруду, его понимать и представлять те явления, которые происходят в стране.Но не все понимают депутаты в Государственной Думе. Так они не могут понять, почему средние зарплаты в сельском хозяйстве в 4 раза меньше средних зарплат в финансовом секторе. А ведь финансовый сектор ничего не производит, а сельское хозяйство кормит всю страну. Особенно в условиях санкций и сложной политической ситуации, сложившейся вокруг России. Продуктовая безопасность - это основа национальной безопасности любой нации. Представьте себе, что произойдет, если 146 миллионов населения страны будут голодать. Голодные бунты проходили в своей истории практически все страны мира и последствия их были ужасны.Не могут понять депутаты Государственной Думы России, что такого произошло и как так получилось, что крестьяне получают в 4 раза меньше, чем финансисты, которые своими руками ничего не делают и ничего не производят. Депутаты Государственной Думы сочли такую ситуацию уникальной. А ведь именно они принимали законы по поддержке сельско-хозяйственного сектора и направляли деньги в помощь сельскому хозяйству.Не понимают депутаты Государственной Думы, почему продукты местных фермеров не могут попасть на полки крупных торговых сетей, почему ярмарки производителей постоянно "кошмарят" представители властных структур, а на полках магазинов куча продуктов, выращенных где угодно, только не в России.Финансисты делают деньги из воздуха, часто на спекулятивных операциях. Они не производят реального продукта. При этом финансисты часто предлагают сельскому хозяйству кредиты под такие условия, что просто разоряют отрасль.Согласно данных Министерства Труда средняя зарплата в финансовой сфере в 2016 году равнялась 78 тысячам рублей, тогда как в сельском хозяйстве - 21 тысяча рублей. В 2015 году финансисты получали 69 тысяч, а крестьяне довольствовались 19 тысячами рублей.В сельском хозяйстве одни из самых низких заработков по России. Люди уезжают из деревень. И этот процесс продолжается уже много лет.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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