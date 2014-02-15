alt-trade.com - рефбек на выбор

Приветствую всех посетителей данной темы.
Предлагаю рефбек в проекте alt-trade.com
10% от дохода
на любой депозит
или 5% от вклада
, на выбор.
обсуждение проекта: тут
Для получения рефбэка Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке
Важно чтобы пригласитель был указан - Вас пригласил: PHANTOM
(во избежании недоразумений, перед внесением депозита лучше связаться со мной для уточнения рефсвязи)
2. Выплаты рефбека производятся на ваш кошелек Perfect Money или Adv Cash (Bitcoin когда/если подключат) в течение 24 часов после запроса (при выборе варианта от депа) и раз в месяц либо в конце работы депозита (по договоренности) при выборе варианта от дохода
3. связь со мной посредствам ЛС
, ВК
, skype