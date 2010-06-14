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Монетарную политику НБУ будут определять преподаватели ВУЗов

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Монетарную политику НБУ будут определять преподаватели ВУЗов
На прошлой неделе (17 - 18 мая) Национальный банк провел очередной семинар для преподавателей высших учебных заведений Киева и регионов Украины на тему "Практические аспекты формулировки и реализации монетарной политики НБУ". Двухдневный семинар состоялся в рамках цикла мероприятий ко Второй ежегодной исследовательской конференции "Роль центрального банка в обеспечении экономического развития", организованной Национальным банком Украины в сотрудничестве с Национальным банком Польши (Narodowy Bank Polski).

Серию семинаров для преподавателей вузов было начато в прошлом году - в ноябре 2016 проведен первый такой семинар, посвященный вопросам формирования и реализации монетарной политики. В апреле этого года Национальный банк также провел семинар для преподавателей на тему "Реформы в надзоре и внедрение макропруденциального регулирования в банковском секторе Украины". Поэтому майский семинар стал третьим в цикле мероприятий, регулятор проводит для преподавателей экономических вузов Украины, посвященный разъяснению деятельности центрального банка.

К работе во время майского семинара присоединились более 40 преподавателей из 8 регионов Украины, в частности университетов Киевщины, Сум, Львова, Харькова, Житомира, Острога, Тернополя, Черновцов.

Спикерами семинара выступили как руководители высшего звена Национального банка - заместитель Председателя НБУ, директора департаментов, а также руководители подразделений блока "Монетарная стабильность".

Открыл семинар заместитель Председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. Во время общения с преподавателями вузов он подчеркнул, что для регулятора главное - это прозрачность и понятность его действий. Именно поэтому Национальный банк чрезвычайно важное внимание уделяет коммуникации своих действий и просветительской деятельности, в том числе - путем проведения различных мероприятий с экспертной и академическим сообществом, с представителями рынков и целевыми аудиториями.

Подводя итоги первого года жизни страны в условиях инфляционного таргетирования, Дмитрий Сологуб напомнил, что именно благодаря взвешенной монетарной политике инфляция в прошлом году замедлилась и достигла целевого уровня - 12%, а курс гривны постепенно перестает быть основным ориентиром для украинских и уступает место показателю инфляции.

Также, очерчивая перспективы этого режима, он добавил: "В долгосрочной перспективе успех этого режима будет определяться не только политикой НБУ, но и структурными преобразованиями в экономике".

В работе семинара также принял участие управляющий партнер OGResearch Дэвид Вавра - в прошлом сотрудник Международного валютного фонда, руководитель монетарного подразделения Центрального банка Чехии, и один из иностранных консультантов. Дэвид Вавра стоял у истоков введения режима инфляционного таргетирования в Украине. Его выступление на семинаре так же было посвящено теме "Международный опыт внедрения инфляционного таргетирования".

В частности, лектор объяснил аудитории, почему инфляционное таргетирование является оптимальным монетарным режимом для Украины.

"При условии фиксированного обменного курса центральный банк просто не может быть" смелым "и способным предупреждать возникновение негативных явлений в экономике, в частности, стремительный рост инфляции, - заметил Дэвид Вавра, и добавил - Инфляционное таргетирование - это режим, который позволяет центробанка быть" смелым "и действовать на опережение".

Лектор поделился результатами анализа опыта стран ввели инфляционное таргетирование, и которые были близки по уровню развития и масштабам экономики в Украину, в частности, родной ему Чехии, Турции, Польши, Венгрии и др. Дэвид Вавра также приводил примеры высокоразвитых стран, несмотря на то, что имели низкую инфляцию, тоже получили положительный эффект от введения режима инфляционного таргетирования.

"Кроме обуздания инфляции, прежде всего важно для развивающихся стран, введение режима ИТ развитыми странами, в частности, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией, позволило им взять" под контроль "инфляцию существенно снизить ее волатильность", - отметил Дэвид Вавра.

Участники мероприятия высоко оценили работу спикеров и их профессиональный уровень, а также отметили, что такого формата мероприятий - которые позволяют получить информацию "от первоисточника», - не хватает ни им, ни их студентам. Поэтому представители вузов пригласили спикеров мероприятия посетить их учебные заведения с лекциями для будущих финансистов и банкиров.

По материалам НБУ
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Метки
инфляционное, монетарная политика, нбу, таргетирование
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