Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,462 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дочерний проект Google Waymo оценили в $ 70 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,059
Благодарностей: 607
УГ: 6
КП: 0.364
подарки
Дочерний проект Google Waymo оценили в $ 70 млрд
Waymo, собственный проект компании Google по беспилотному управлению автомобилей, недавно объявил о партнерстве с Lyft, занимающейся лидарами. Это может стать первым шагов предприятия к том, чтобы стать одной из главных ценностей Google. Аналитики Morgan Stanley Брайан Новак и Адам Джонас полагают, что если до 2030 года беспилотные автомобили займут 1% от общего рынка, Waymo потенциально будет стоить $ 70 млрд. Это добавит примерно 12% к текущей стоимость компании Google.




Новак и Джонас написали: «Мы воодушевлены новым партнерством Waymo с Lyft, поскольку это позволит компаниям обрабатывать больше данные, которые важны для построения и оптимизации беспилотных автомобилей». По мнению аналитиков, Waymo — одно из важнейших отклонений в развитии Google, на которые гигант делает ставки. Сюда входят такие рынки, как домашняя автоматизация и мобильное оборудование. Недавно Waymo был ребрендирован, в результате чего получил название Google X. Теперь проект имеет значительные возможности для роста, что делает его привлекательным кандидатом в портфеле Google.

Кроме того, поисковый гигант не несет никакой ответственности перед судом за ДТП. Все машины принадлежат Waymo. Новак и Джонс написали: «Даже если предположить, что автомобили Waymo на 90% безопаснее, чем авто с человеком, по-прежнему остается 5 аварий в год (примерно 1 раз в 10 недель). Можно утверждать, что даже при таком исходе Google не захочет тестировать судебную систему США на прецедент».



Потенциально Waymo будет стоить $ 70 млрд, если сможет реализовать модель дохода от Morgan Stanley — $ 1,25 за милю и 1% от общего количества миль на дороге.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинские агрохолдинги оценили в $3,4 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.05.2017 15:01
Бренд «Свинка Пеппа» оценили в $2 млрд dengov Новости в мире финансов и инвестиций 6 26.05.2016 09:42
Финансовое подразделение Alibaba оценили в $45 млрд moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.06.2015 16:43
Аналитики оценили популярность Google Play в разных странах мира Bayan4eg Новости в мире финансов и инвестиций 2 02.06.2015 08:56
Состояние Путина оценили в $200 млрд CashToday Политика и экономика 84 02.03.2015 13:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Криптовалюта Ether подорожала на 75% за несколько недель
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Denver10
Украинцев доллар стал интересовать меньше
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар forfor
Куда инвестируют российские звезды (непрофильные вложения)
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Премиум – bank-premium.com
От nlobp в разделе «Список проблемных банков Украины»
Аватара нет
DualMoney2.org - DualMoney2
От Aidar93 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Shamaxxx
Выявление лжецов
От Shamaxxx в разделе «Барахолка»
.     
Пользователей
411,462
Тем
470,822
Сообщений
11,645,316

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube