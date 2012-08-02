Дочерний проект Google Waymo оценили в $ 70 млрд

Waymo, собственный проект компании Google по беспилотному управлению автомобилей, недавно объявил о партнерстве с Lyft, занимающейся лидарами. Это может стать первым шагов предприятия к том, чтобы стать одной из главных ценностей Google. Аналитики Morgan Stanley Брайан Новак и Адам Джонас полагают, что если до 2030 года беспилотные автомобили займут 1% от общего рынка, Waymo потенциально будет стоить $ 70 млрд. Это добавит примерно 12% к текущей стоимость компании Google.
Новак и Джонас написали: «Мы воодушевлены новым партнерством Waymo с Lyft, поскольку это позволит компаниям обрабатывать больше данные, которые важны для построения и оптимизации беспилотных автомобилей». По мнению аналитиков, Waymo — одно из важнейших отклонений в развитии Google, на которые гигант делает ставки. Сюда входят такие рынки, как домашняя автоматизация и мобильное оборудование. Недавно Waymo был ребрендирован, в результате чего получил название Google X. Теперь проект имеет значительные возможности для роста, что делает его привлекательным кандидатом в портфеле Google.
Кроме того, поисковый гигант не несет никакой ответственности перед судом за ДТП. Все машины принадлежат Waymo. Новак и Джонс написали: «Даже если предположить, что автомобили Waymo на 90% безопаснее, чем авто с человеком, по-прежнему остается 5 аварий в год (примерно 1 раз в 10 недель). Можно утверждать, что даже при таком исходе Google не захочет тестировать судебную систему США на прецедент».
Потенциально Waymo будет стоить $ 70 млрд, если сможет реализовать модель дохода от Morgan Stanley — $ 1,25 за милю и 1% от общего количества миль на дороге.
Перевод специально для mmgp.ru