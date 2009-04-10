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Всю недвижимость мира оценили в $228 триллионов

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Всю недвижимость мира оценили в $228 триллионов
Несмотря на то что цены на акции растут быстрее, недвижимое имущество остаётся самым дорогостоящим активом в мире.

Вся мировая недвижимость оценена в $228 триллионов. По данным компании Savills, это на $11 триллионов больше, чем в начале 2016 года. При этом $168,5 триллиона, что составляет три четверти от общей суммы, приходится на жильё.

Как сообщила директор отдела мировых исследований Savills Иоланда Барнс, рост произошёл из-за увеличения стоимости объектов (+5% в реальном выражении). Специалисты отмечают, что за последний год стоимость коммерческой недвижимости выросла на семь процентов, в то время как цена на жильё — на пять процентов.

Помимо того, эксперты отмечают ускоренный рост на недвижимость в сравнении со всеми мировыми облигациями. В то же время акции растут ещё быстрее — с конца 2015 года по конец 2016 года цена на них выросла на 9%. Однако стоимость всех акций, облигаций и ценных бумаг составляет $170 триллионов, что позволяет недвижимости быть самым дорогостоящим активом в мире.

материал с life.ru
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