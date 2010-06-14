Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,462 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Украине продолжается рост безналичных платежей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:00
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,848
Благодарностей: 16,293
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Украине продолжается рост безналичных платежей
По результатам первого квартала 2017 Национальный банк Украины констатирует закрепление тенденции к активному увеличению доли безналичных платежей в Украине. Так за январь - март 2017 доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине выросло до 38.4% (на начало 2017 - 35.5%).

Инфографика


Общее же количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за этот период составила 679 млн. шт., а их объем - почти 426 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества и объемов операций с использованием платежных карточек - на 28.2% и 22.9% соответственно.

По результатам первого квартала 2017 по сравнению с началом года увеличилось общее количество:
- платежных карточек - почти 0.8% и составила 58.1 млн. шт.;
- бесконтактных платежных карт - на 21.2% и составила 2.4 млн. шт.;
- платежных карточек с функцией электронных денег - на 55.6% и составила 85 тыс. шт.

В первые три месяца также произошло расширение платежной инфраструктуры. Так количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляемых своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 6.8% (на 9975 ед.) и составила 155 913 ед.

Сеть платежных терминалов в течение первого квартала 2017 также выросла на 3,5% и по состоянию на 01.04.2017 насчитывала почти 227 тыс. терминалов. (По состоянию на 01.01.2017 -219.2 тыс. терминалов).

Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 01.04.2017 года лидерами были ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "Ощадбанк" и АО "Райффайзен Банк Аваль" соответственно.

По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе самые высокие показатели традиционно демонстрировали м. Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

В Украине на 1 апреля 2017 работало 85 банков - членов карточных платежных систем.

По материалам НБУ

Финансовая грамотность растёт, учёт финансов растёт, Приват вне конкуренции.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
безналичные платежи, нбу
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ЕС растет число безналичных платежей, в то время как количество банкоматов сокращае bizneser Новости платежных систем 4 27.10.2016 22:00
В Украине продолжается рост госсектора в экономике страны Kirill Tereshchenko Новости в мире финансов и инвестиций 6 12.09.2016 02:31
Число безналичных платежей в мире выросло до 270 млрд транзакций в 2015 году bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 09.09.2016 15:05
Объем безналичных платежей в Украине в I кв. вырос на 33%, - НБУ Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.05.2016 19:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Knjaz
risenex.com - Risenex
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар putoran
Стресс-тест биткоина отменили.
От putoran в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
NairaXchanger - www.nairaxchanger.com
От Kryptonite в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар MoRKowDRooG
Microsoft отказывается от Nokia
От MoRKowDRooG в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VyachNik
WellnessReturns - wellnessreturns.com
От VyachNik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OmRam
Relax Business Corp. - www.relaxbusiness.biz
От OmRam в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,462
Тем
470,823
Сообщений
11,645,319

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube