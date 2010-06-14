В Украине продолжается рост безналичных платежей

По результатам первого квартала 2017 Национальный банк Украины констатирует закрепление тенденции к активному увеличению доли безналичных платежей в Украине. Так за январь - март 2017 доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине выросло до 38.4% (на начало 2017 - 35.5%).
Общее же количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за этот период составила 679 млн. шт., а их объем - почти 426 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества и объемов операций с использованием платежных карточек - на 28.2% и 22.9% соответственно.
По результатам первого квартала 2017 по сравнению с началом года увеличилось общее количество:
- платежных карточек - почти 0.8% и составила 58.1 млн. шт.;
- бесконтактных платежных карт - на 21.2% и составила 2.4 млн. шт.;
- платежных карточек с функцией электронных денег - на 55.6% и составила 85 тыс. шт.
В первые три месяца также произошло расширение платежной инфраструктуры. Так количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляемых своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 6.8% (на 9975 ед.) и составила 155 913 ед.
Сеть платежных терминалов в течение первого квартала 2017 также выросла на 3,5% и по состоянию на 01.04.2017 насчитывала почти 227 тыс. терминалов. (По состоянию на 01.01.2017 -219.2 тыс. терминалов).
Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 01.04.2017 года лидерами были ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "Ощадбанк" и АО "Райффайзен Банк Аваль" соответственно.
По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе самые высокие показатели традиционно демонстрировали м. Киев, Днепропетровская и Харьковская области.
В Украине на 1 апреля 2017 работало 85 банков - членов карточных платежных систем.
По материалам НБУ
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