Стартап Long Game привлек $4 млн для финансового приложения с встроенной лотереей

Стартап Long Game, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 4 млн посевного финансирования для своего финансового приложения с игровой составляющей.
Инвестиции предоставил Collaborative Fund в сотрудничестве с Thrive Capital, а также другие частные инвесторы. Компания, которая за все свое время существования привлекла порядка $ 6,6 млн, планирует использовать привлеченный капитал для дальнейшей разработки своего приложения, для улучшения маркетинга компании и для расширения своей команды разработчиков.
Основанная 1 августа 2015 года под руководством Бенджамина Ханна (сейчас на должности генерального директора) совместно с Дэном Уилсоном (технический директор), Long Game является разработчиком финансового приложения, которое позволяет своим пользователям создавать сберегательные счета и получать за это вознаграждение в виде виртуальных монет. Данные монеты могут в дальнейшем быть использованы в лотерейной игре.
Фишка приложения: чем больше монет заработано, тем больше шансов выиграть в лотерее.
На сегодняшний день, Long Game имеет свыше 70 тысяч активных пользователей, уже в среднем добавляют на свой сберегательный счет $60 каждый месяц.
Long Game доступна для загрузки с магазинов App Store и Play Market и требует только всего лишь банковский счет в США.
Специально для MMGP.RU