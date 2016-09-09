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Компания Intelledox, занимающаяся цифровой трансформацией, привлекла $4 млн

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Компания Intelledox, занимающаяся цифровой трансформацией, привлекла $4 млн

Компания Intelledox объявила о привлечении инвестиций от Ellerston Ventures в размере 4 миллиона долларов, которые будут использоваться для ускорения глобальной экспансии и разработки нового программного продукта.

Флагманское программное обеспечение Infiniti помогает предприятиям отправлять множество документов в режиме онлайн, оцифровывая традиционные бумажные процессы и автоматизируя создание документов.

Infiniti также содержит инструменты для онлайн сбора данных, а также позволяет компаниям скачивать документы из любой точки мира. Программное обеспечение может быть установлено на сервера или доступно через облако, и предназначено для консалтинговых и финансовых фирм.

Соучредитель Intelledox и главный специалист по инновациям Филипп Уильямсон сказал, что финансирование служит подтверждением способности Infiniti помогать трансформировать традиционные процессы, используемые бизнесом.

"Чтобы привлечь такие инвестиции, мы подтвердили свою способность трансформировать подход компаний к совершенствованию процессов. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашим советом, командой и инновационными заказчиками и партнерами, чтобы добиться лучших результатов цифровой трансформации с помощью ориентированной на клиента технологией передачи данных", - сказал Уильямсон.

Уильямсон основал Intelledox в 1991 году вместе с соучредителем Мишель Мельбурн сначала выстроив местную клиентскую базу, прежде чем расширять свою деятельность на международном рынке.

В настоящее время компания представлена по всей Австралии, Азии, Новой Зеландии, США и в общей сложности Intelledox обслуживает 15 миллионов пользователей по всему миру.

В прошлом году оборот компании во всех регионах увеличился на 50%, и этот рост, по мнению генерального директора Intelledox Рэя Кили, стал тенденцией для компаний, которые хотят оцифровать свои бумажные процессы.

"Организации во всем мире признают критически важную потребность в поддержке своих усилий по цифровым преобразованиям с ориентацией на клиентов, а Intelledox имеет хорошие позиции, чтобы воспользоваться этой тенденцией. Этот капитал дает нам дополнительные ресурсы, чтобы быстро внедрять инновации, быстро и стратегически развиваться на новые рынки и обеспечивать наше ориентированное на клиента видение во всем мире", - заявил Кили.

Директор по инвестициям Ellerston Capital Дэвид Лесли, который будет входить в совет директоров Intelledox, сказал, что компания рада помочь Intelledox расширить свою международную клиентскую базу и укрепить свою международную позицию.

"Мы очень рады поддержать такой невероятный австралийский бизнес и их потрясающую команду во время их стремительного роста", - заявил он.






Перевод специально для mmgp.ru
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