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Специалисты Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения

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#1
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Специалисты Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения


Специалисты компании Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения. Ущерб от новой схемы мошенничества по подсчетам сотрудников Яндекс составляет около 20 миллионов рублей в месяц.

Обычно данный способ используют сайты, предлагающие легкий заработок денег. Соискателям предлагают заплатить налог, комиссию за обработку денег или любой иной платеж. Заплатить предлагается банковской картой. Доверчивого пользователя перенаправляют на фиктивный платежный сайт. В итоге, мошенники крадут данные банковских карт.

Обычно мошенники используют сайты, предлагающие высокую оплату за рутинную и обычно низкооплачиваемую работу, например заполнение и обработку анкет. Жертва часто вовлекается в процесс, делает работу и когда приходит время оплаты, ей сообщают, что вначале надо заплатить налоги или комиссии, например за обработку платежей или ведение бухгалтерии. Обычно суммы таких платежей чисто символические и не вызывают подозрений у жертвы. Ведь мошенникам нужны не эти суммы, им нужны данные банковских карт. Так как человек уже сделал работу и хочет за нее получить деньги, обычно такие мелкие платежи его не останавливают.

Люди привыкли платить в интернете за различные услуги, простота и общедоступность платежей породили большое количество разнообразных мошеннических схем. Мошенники делают сайты, внешне очень похожие на платежные терминалы или банковские сайты со всеми атрибутами платежей и у пользователя даже не возникает подозрений в том, что он попал на ложный мошеннический сайт, который перехватывает данные банковских карт.

Помимо сайтов, предлагающих высокооплачиваемую работу в интернете, мошенники скрываются под видом беспроигрышных лотерей, благотворительности. Но люди уже стали более осторожными и халява в сети уже вызывает настороженность, а вот высокооплачиваемый заработок за фактически низкооплачиваемую работу подозрение почему-то не вызывает, особенно, если человек уже вовлекся в процесс, выполнил работу и ему надо получить деньги. Хотя до выполнения работы может и не дойти. Соискателя могут просто попросить заполнить анкету и под предлогом ее обработки попросить заплатить комиссию.

Естественно никто ничего за работу жертве не заплатит, а через некоторое время еще обнаружится, что мошенники списали все деньги с карточки.

По заявлению сотрудников службы безопасности Яндекса каждый день жертвами мошенников становятся 12 тысяч людей. Яндекс блокирует такие сайты, уже заблокировано 2 тысячи сайтов, но появляются новые. Также доступ к сайтам блокируют антивирусы. Но сайт должен быть в базе данных антивируса, поэтому он должен быть лицензионным и постоянно обновляться.

Сотрудники службы безопасности Яндекса советуют иметь для платежей в интернете специальную карточку и пополнять ее только, если вы хотите сделать покупки на сумму покупки, так чтобы карточка на карточке, если вам не надо делать покупки не было денег. Тогда мошенники ничего не смогут своровать с вашей карты.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592454a3332db

По материалам
https://finance.rambler.ru/news/2017.../?updated=text
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:45.
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Старый Сегодня, 19:34
#2
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Re: Хакеры придумали новый способ воровства денег с кридиток
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
что то я не врубаюсь-как может быть 100% уникальный текст у одной новости?
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Хакеры нашли новый способ хищения денег с банковских карт
кто у кого списал?
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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 19:42
#3
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Автор темы Re: Хакеры придумали новый способ воровства денег с кридиток
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
что то я не врубаюсь-как может быть 100% уникальный текст у одной новости?

кто у кого списал?
Так каждый раз новый способ придумывают.
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 19:44
#4
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Re: Мошенники придумали новый способ воровства денег с банковских карт
Обычный фишинг, что тут нового?
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Valensiano вне форума  
Старый Сегодня, 19:48
#5
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Автор темы Re: Мошенники придумали новый способ воровства денег с банковских карт
Цитата:
Сообщение от Valensiano Посмотреть сообщение
Обычный фишинг, что тут нового?
Новый способ фишинга. Сейчас люди на бесплатные лотереи не очень ведутся, а работа всем нужна. Явление носит массовый характер, поэтому сотрудники Яндекс о нем и предупреждают. Люди сделали работу, хотят получить за нее деньги не видят подвоха, а у них воруют банковские данные.
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Старый Сегодня, 19:52
#6
Премиум
Премиум
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 2,810
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УГ: 21
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Re: Специалисты Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения
Раздел "заготовки" пора и в этом разделе "Новости в мире финансов и инвестиций" вводить - уже неоднократно такое видел здесь, когда с разницей в несколько минут идут схожие новости. Просто второй пишуший не видит же, что уже первый что-то подобное разместил. И сам уже попадал на такое.
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Старый Сегодня, 19:53
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 261
Благодарностей: 64
УГ: 9
КП: 0.242
Re: Мошенники придумали новый способ воровства денег с банковских карт
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Новый способ фишинга. Сейчас люди на бесплатные лотереи не очень ведутся, а работа всем нужна. Явление носит массовый характер, поэтому сотрудники Яндекс о нем и предупреждают. Люди сделали работу, хотят получить за нее деньги не видят подвоха, а у них воруют банковские данные.
Просто техническая безграмотность людей. А лотерейки берут, я покупаю на кассе в пятерочке чтоб порадовать продавщиц))
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Valensiano вне форума  
Старый Сегодня, 20:01
#8
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,357
Благодарностей: 1,696
УГ: 21
КП: 0.128
подарки
Автор темы Re: Мошенники придумали новый способ воровства денег с банковских карт
Цитата:
Сообщение от Valensiano Посмотреть сообщение
Просто техническая безграмотность людей. А лотерейки берут, я покупаю на кассе в пятерочке чтоб порадовать продавщиц))
И еще вечная жажда халявы. Здесь ключевое, что за низкооплачиваемую рутинную работу предлагают высокую зарплату. И люди на это ведутся и начинают делать работу, а потом уже вовлеклись, время потратили и хочется заработанные деньги получить.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Раздел "заготовки" пора и в этом разделе "Новости в мире финансов и инвестиций" вводить - уже неоднократно такое видел здесь, когда с разницей в несколько минут идут схожие новости. Просто второй пишуший не видит же, что уже первый что-то подобное разместил. И сам уже попадал на такое.
Написание статьи около часа занимает. Естественно перед написанием все проверяешь, но за час столько всего может произойти.
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
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