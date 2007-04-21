veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,357 Благодарностей: 1,696 УГ: 21 КП: 0.128 подарки

Специалисты Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения



Специалисты компании Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения. Ущерб от новой схемы мошенничества по подсчетам сотрудников Яндекс составляет около 20 миллионов рублей в месяц.



Обычно данный способ используют сайты, предлагающие легкий заработок денег. Соискателям предлагают заплатить налог, комиссию за обработку денег или любой иной платеж. Заплатить предлагается банковской картой. Доверчивого пользователя перенаправляют на фиктивный платежный сайт. В итоге, мошенники крадут данные банковских карт.



Обычно мошенники используют сайты, предлагающие высокую оплату за рутинную и обычно низкооплачиваемую работу, например заполнение и обработку анкет. Жертва часто вовлекается в процесс, делает работу и когда приходит время оплаты, ей сообщают, что вначале надо заплатить налоги или комиссии, например за обработку платежей или ведение бухгалтерии. Обычно суммы таких платежей чисто символические и не вызывают подозрений у жертвы. Ведь мошенникам нужны не эти суммы, им нужны данные банковских карт. Так как человек уже сделал работу и хочет за нее получить деньги, обычно такие мелкие платежи его не останавливают.



Люди привыкли платить в интернете за различные услуги, простота и общедоступность платежей породили большое количество разнообразных мошеннических схем. Мошенники делают сайты, внешне очень похожие на платежные терминалы или банковские сайты со всеми атрибутами платежей и у пользователя даже не возникает подозрений в том, что он попал на ложный мошеннический сайт, который перехватывает данные банковских карт.



Помимо сайтов, предлагающих высокооплачиваемую работу в интернете, мошенники скрываются под видом беспроигрышных лотерей, благотворительности. Но люди уже стали более осторожными и халява в сети уже вызывает настороженность, а вот высокооплачиваемый заработок за фактически низкооплачиваемую работу подозрение почему-то не вызывает, особенно, если человек уже вовлекся в процесс, выполнил работу и ему надо получить деньги. Хотя до выполнения работы может и не дойти. Соискателя могут просто попросить заполнить анкету и под предлогом ее обработки попросить заплатить комиссию.



Естественно никто ничего за работу жертве не заплатит, а через некоторое время еще обнаружится, что мошенники списали все деньги с карточки.



По заявлению сотрудников службы безопасности Яндекса каждый день жертвами мошенников становятся 12 тысяч людей. Яндекс блокирует такие сайты, уже заблокировано 2 тысячи сайтов, но появляются новые. Также доступ к сайтам блокируют антивирусы. Но сайт должен быть в базе данных антивируса, поэтому он должен быть лицензионным и постоянно обновляться.



Сотрудники службы безопасности Яндекса советуют иметь для платежей в интернете специальную карточку и пополнять ее только, если вы хотите сделать покупки на сумму покупки, так чтобы карточка на карточке, если вам не надо делать покупки не было денег. Тогда мошенники ничего не смогут своровать с вашей карты.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст



https://text.ru/antiplagiat/592454a3332db



По материалам

https://finance.rambler.ru/news/2017.../?updated=text Специалисты компании Яндекс выявили новый способ отъема денег у населения. Ущерб от новой схемы мошенничества по подсчетам сотрудников Яндекс составляет около 20 миллионов рублей в месяц.Обычно данный способ используют сайты, предлагающие легкий заработок денег. Соискателям предлагают заплатить налог, комиссию за обработку денег или любой иной платеж. Заплатить предлагается банковской картой. Доверчивого пользователя перенаправляют на фиктивный платежный сайт. В итоге, мошенники крадут данные банковских карт.Обычно мошенники используют сайты, предлагающие высокую оплату за рутинную и обычно низкооплачиваемую работу, например заполнение и обработку анкет. Жертва часто вовлекается в процесс, делает работу и когда приходит время оплаты, ей сообщают, что вначале надо заплатить налоги или комиссии, например за обработку платежей или ведение бухгалтерии. Обычно суммы таких платежей чисто символические и не вызывают подозрений у жертвы. Ведь мошенникам нужны не эти суммы, им нужны данные банковских карт. Так как человек уже сделал работу и хочет за нее получить деньги, обычно такие мелкие платежи его не останавливают.Люди привыкли платить в интернете за различные услуги, простота и общедоступность платежей породили большое количество разнообразных мошеннических схем. Мошенники делают сайты, внешне очень похожие на платежные терминалы или банковские сайты со всеми атрибутами платежей и у пользователя даже не возникает подозрений в том, что он попал на ложный мошеннический сайт, который перехватывает данные банковских карт.Помимо сайтов, предлагающих высокооплачиваемую работу в интернете, мошенники скрываются под видом беспроигрышных лотерей, благотворительности. Но люди уже стали более осторожными и халява в сети уже вызывает настороженность, а вот высокооплачиваемый заработок за фактически низкооплачиваемую работу подозрение почему-то не вызывает, особенно, если человек уже вовлекся в процесс, выполнил работу и ему надо получить деньги. Хотя до выполнения работы может и не дойти. Соискателя могут просто попросить заполнить анкету и под предлогом ее обработки попросить заплатить комиссию.Естественно никто ничего за работу жертве не заплатит, а через некоторое время еще обнаружится, что мошенники списали все деньги с карточки.По заявлению сотрудников службы безопасности Яндекса каждый день жертвами мошенников становятся 12 тысяч людей. Яндекс блокирует такие сайты, уже заблокировано 2 тысячи сайтов, но появляются новые. Также доступ к сайтам блокируют антивирусы. Но сайт должен быть в базе данных антивируса, поэтому он должен быть лицензионным и постоянно обновляться.Сотрудники службы безопасности Яндекса советуют иметь для платежей в интернете специальную карточку и пополнять ее только, если вы хотите сделать покупки на сумму покупки, так чтобы карточка на карточке, если вам не надо делать покупки не было денег. Тогда мошенники ничего не смогут своровать с вашей карты.Специально для mmgp.ru100% уникальный текстПо материалам

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

Runalinx. GCProfits. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:45 .