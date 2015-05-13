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Reviva Pharmaceuticals привлек $4.8 млн для лечения заболеваний ЦНС

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Reviva Pharmaceuticals привлек $4.8 млн для лечения заболеваний ЦНС
Фармацевтический стартап Reviva Pharmaceuticals Inc., расположенный в Санта-Клара (штат Калифорния), привлек $ 4.8 млн финансирования для разработки инновационных методов лечения заболеваний центральной нервной системы.
Инвестиционный раунд был закрыт уже существующими инвесторами и новыми инвесторами из Калифорнии, чьи фамилии не были раскрыты. Благодаря проведенному финансированию, управляющий компании Buena Vista Fund I Перав Патель, который одновременно и инвестор в фармацевтические стартапы, присоединился к совету директоров Reviva Pharmaceuticals. Также стоить отметить, что Перав Патель уже более 8 лет финансирует Reviva.


Основанная в 2006 году под руководством Лаксминараяна Бхэта (сейчас на должности президента и главного исполнительного директора, доктор философских наук), Reviva Pharmaceuticals является фармацевтической компанией, которая разрабатывает портфель безопасных и эффективных инновационных методов лечения центральной нервной системы (ЦНС), нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Reviva Pharmaceuticals уже имеет несколько запатентованных программ, которые находятся на различных стадиях развития. На сегодняшний день, компания имеет лидирующий продукт под названием RP5063, который прошел уже три фазы клинических испытаний и направленный на лечение шизофрении.

Препарат RP5063 нацеленный на лечение психоневрологических расстройств, таких как депрессия, Синдром дефицита внимания и гиперактивности, выявления поведенческих и психологических симптомов болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Помимо этого, препарат RP5063 прошел через агентство FDA (управление по санитарному надзору за качеством медикаментов) для лечения легочной (артериальной) гипертензии.

Также стоит отметить, что стартап за все время существования привлек порядка $ 41 млн инвестиций, закрыв при этом 5 раундов финансирования.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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