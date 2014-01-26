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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,810 Благодарностей: 932 УГ: 21 КП: 0.175 подарки

Хакеры нашли новый способ хищения денег с банковских карт



Сайты обещающие легкие заработки в Интернете - это вообще-то не такой уж новый способ воровства данных ваших банковских карт, но в последнее время злоумышленники начали им пользоваться всё чаще и чаще. И специалисты отвечающие в Яндексе за кибербезопасность говорят одни такие сайты заманивают в свои сети, обещая легкий заработок, например, при выполнении опросов, ну а другие кричат о "беспроигрышной лотереи", а на самом деле им нужны данные ваших банковских карт, чтобы получить с них средства. Как утверждают в Яндексе каждый месяц на эту удочку попадается множество россиян, которые теряют в общей сложности не менее 20 млн рублей.



Схема вытягивания денег не замысловата, однако она довольно часто с успехом срабатывает. Просто попав на подобный сайт, к примеру, пусть это будет сайт "беспроигрышной лотереи" пользователь может что-то там и выиграет, скажем "удача" повернется лицом к нему лицом и выпадет джек-пот в размере тех же 50 000 рублей, но чтобы вывести их с сайта, то нужно будет в первую очередь оплатить небольшую комиссию в размере 300 руб. и если пользователь "клюнет" и начнет прямо на этом же на сайте оплачивать комиссию, то вот на этом этапе, данные его карты и будут украдены, а деньги с карты, конечно, уведут.



В итоге пользователь расстается и с небольшой суммой оплаченной в виде комиссии и со всеми деньгами хранящимися на данный момент у него на карте. Почти 12 000 человек каждый в России сталкиваются с такого рода мошенничеством и какая-то часть из них (в Яндексе "скромно" умолчали какая же часть) гарантированно ведётся на многообещающие посулы и заполняет зараженные троянами формы на сайтах про "легкий заработок".



Специалисты Яндекса конечно, стараются блокировать подобные ресурсы и сейчас "в блоке" стоят уже почти 2000 таких сайтов, но злоумышленники не успокаиваются, а выдумают все более изощрённые схемы обмана. А между тем, юристы из РФ заявляют, что ресурсы хоть и блокируют, однако привлечь к ответу владельцев "плохих сайтов" в большинстве случаев не получается, так как выводимые с карт средства идут на счета подставных лиц и чаще всего даже не в Россию.



Что касается защиты от подобного рода преступлений, то она в общем-то стандартна: смотрите внимательно, правильно ли в адресной строке браузера указано имя ресурса особенно если вы собираетесь заходить на платежную страницу с другого сайта или через же ссылку в полученном вами письме на электронную почту. Ну и конечно, в Интернете лучше платить виртуальной картой - будет меньше риска потерять все средства разом.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59244e5f759f2 Сайты обещающие легкие заработки в Интернете - это вообще-то не такой уж новый способ воровства данных ваших банковских карт, но в последнее время злоумышленники начали им пользоваться всё чаще и чаще. И специалисты отвечающие в Яндексе за кибербезопасность говорят одни такие сайты заманивают в свои сети, обещая легкий заработок, например, при выполнении опросов, ну а другие кричат о "беспроигрышной лотереи", а на самом деле им нужны данные ваших банковских карт, чтобы получить с них средства. Как утверждают в Яндексе каждый месяц на эту удочку попадается множество россиян, которые теряют в общей сложности не менее 20 млн рублей.Схема вытягивания денег не замысловата, однако она довольно часто с успехом срабатывает. Просто попав на подобный сайт, к примеру, пусть это будет сайт "беспроигрышной лотереи" пользователь может что-то там и выиграет, скажем "удача" повернется лицом к нему лицом и выпадет джек-пот в размере тех же 50 000 рублей, но чтобы вывести их с сайта, то нужно будет в первую очередь оплатить небольшую комиссию в размере 300 руб. и если пользователь "клюнет" и начнет прямо на этом же на сайте оплачивать комиссию, то вот на этом этапе, данные его карты и будут украдены, а деньги с карты, конечно, уведут.В итоге пользователь расстается и с небольшой суммой оплаченной в виде комиссии и со всеми деньгами хранящимися на данный момент у него на карте. Почти 12 000 человек каждый в России сталкиваются с такого рода мошенничеством и какая-то часть из них (в Яндексе "скромно" умолчали какая же часть) гарантированно ведётся на многообещающие посулы и заполняет зараженные троянами формы на сайтах про "легкий заработок".Специалисты Яндекса конечно, стараются блокировать подобные ресурсы и сейчас "в блоке" стоят уже почти 2000 таких сайтов, но злоумышленники не успокаиваются, а выдумают все более изощрённые схемы обмана. А между тем, юристы из РФ заявляют, что ресурсы хоть и блокируют, однако привлечь к ответу владельцев "плохих сайтов" в большинстве случаев не получается, так как выводимые с карт средства идут на счета подставных лиц и чаще всего даже не в Россию.Что касается защиты от подобного рода преступлений, то она в общем-то стандартна: смотрите внимательно, правильно ли в адресной строке браузера указано имя ресурса особенно если вы собираетесь заходить на платежную страницу с другого сайта или через же ссылку в полученном вами письме на электронную почту. Ну и конечно, в Интернете лучше платить виртуальной картой - будет меньше риска потерять все средства разом.Специально для mmgp.ru

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