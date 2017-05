Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,059 Благодарностей: 607 УГ: 6 КП: 0.364 подарки

Apple охотится за пользователями Android







Один пример: «Легко ли перейти на iPhone?».



Утешительный ответ Apple: «Да, без сомнения. Нет необходимости сохранять ваши файлы где-либо еще до перехода на iOS. Просто скачайте из Google Play Store приложение Move to iOS, которое безопасно передаст контент».



Гигантская компания по производству iPhone на некоторое время сосредоточилась на том, чтобы заманить пользователей Android к себе. Генеральный директор Apple Тим Кук любит показывать статистику о количестве «переходов» с Android на iPhone, указывая, что это одна из метрик, за которой компания пристально следит. Ранее компания запустила подобную инициативу «Получи Mac». По данным MacRumors, в последнем отчете о прибыли компании Тим Кук сказал: «Мы наблюдали за рекордным количеством переходов с других платформ за пределами Китая в отчетный период».



Ранее Apple привлекала клиентов c Android на отдельный веб-сайт, который был закрыт. Взамен ему пришло приложение под названием Move to iOS, разработанное для легкого перехода на iPhone. Технологический гигант запускает однотипные сайты, подобно этому, для многих своих программ, включая недавнюю инициативу проведения занятий в розничных точках Apple. Также компания создала страницу, показывающую количество рабочих мест, которые Apple создала в США.

Таргетинг на пользователей Android напоминает кампанию Apple в 2000-х годах против Microsoft. Тогда компания переводила пользователей Windows PC на Mac.



Перевод специально для mmgp.ru



Компания Apple вернулась к старому, убеждая потребителей конкурирующей платформы перейти на собственные продукты. Только на этот раз яблочный гигант ориентирован на пользователей Android, а не Windows. В понедельник производитель iPhone запустил веб-сайт, предназначенный для убеждения людей, пользующихся телефонами на платформе Android, купить iPhone у Apple. Страница сайта содержит ссылку на покупку iPhone, а также ответы на вопросы пользователей о том, почему люд должны перейти и насколько сложным будет переход.Один пример: «».Утешительный ответ Apple: «Да, без сомнения. Нет необходимости сохранять ваши файлы где-либо еще до перехода на iOS. Просто скачайте из Google Play Store приложение Move to iOS, которое безопасно передаст контент».Гигантская компания по производству iPhone на некоторое время сосредоточилась на том, чтобы заманить пользователей Android к себе. Генеральный директор Apple Тим Кук любит показывать статистику о количестве «переходов» с Android на iPhone, указывая, что это одна из метрик, за которой компания пристально следит. Ранее компания запустила подобную инициативу «Получи Mac». По данным MacRumors, в последнем отчете о прибыли компании Тим Кук сказал: «Мы наблюдали за рекордным количеством переходов с других платформ за пределами Китая в отчетный период».Ранее Apple привлекала клиентов c Android на отдельный веб-сайт, который был закрыт. Взамен ему пришло приложение под названием Move to iOS, разработанное для легкого перехода на iPhone. Технологический гигант запускает однотипные сайты, подобно этому, для многих своих программ, включая недавнюю инициативу проведения занятий в розничных точках Apple. Также компания создала страницу, показывающую количество рабочих мест, которые Apple создала в США.Таргетинг на пользователей Android напоминает кампанию Apple в 2000-х годах против Microsoft. Тогда компания переводила пользователей Windows PC на Mac.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________