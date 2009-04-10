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В Украине обещают рекордно снизить сразу два налога
Налог на прибыль могут уменьшить вшестеро, а на доходы физлиц — более чем вдвое.
В Верховной Раде появился законопроект №6481 об установлении граничного уровня налога на прибыль предприятий и физлиц. Документ подали народные депутаты Сергей Лабазюк («Воля народа»), Андрей Немировский («Самопоміч»), Геннадий Чекита (БПП).
Авторы законопроекта обещают просто райские условия предпринимателям и обычным людям. К примеру, налог на прибыль они предлагают снизить с нынешних 18% до 3%.
«В Украине не самый высокий налог на прибыль. Скажем, в США он достигает 40%, в Германии — 29,6%, в Италии — 31,4%. Но это страны со стабильной экономической моделью. Может, в будущем такие же высокие налоги могут быть и у нас, но сейчас более целесообразно ориентироваться на состояние бизнеса, который налоги убивают», — говорится в пояснительной записке.
Это же касается и налога на доходы физлиц, который предлагают снизить с 16% до 7%.
«Опыт постепенного снижения ставки в Украине есть. На 1 апреля 2011 г. налог составлял 23%, с 2012 г. — 21%, с 2013 г. — 19%, с 2014 г. — 16%.
Но это не дало позитивного эффекта и вынуждает украинцев и дальше соглашаться на работу без оформления, что лишает людей даже минимальных соцгарантий», — отмечается в пояснительной записке. Работодателю платить за сотрудника тоже невыгодно, так что он предпочитает нанимать людей без трудовых договоров.
Украинцам, которые трудятся на таких условиях, грозит нищенская старость, так как они смогут претендовать разве что на минимальные пенсии. Особенно актуализируется эта проблема после старта реформы пенсионной системы, когда часть налоговых отчислений будет оседать на персональном счете сотрудника.
При этом нардепы считают, что снижение налога на прибыль вшестеро и налога на доходы физлиц более чем вдвое не повлечет за собой бюджетных потерь «из-за увеличения оборота денежно-товарной массы». Авторы законопроекта ожидают детенизации экономики, «ведь 70% ВВП сейчас находится в тени», утверждают они.
Источник - ubr.ua