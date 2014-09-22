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Стартап Frichti привлек €30 млн для выхода на новые рынки

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Старый Сегодня, 19:05
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Стартап Frichti привлек €30 млн для выхода на новые рынки


Французский "foodtech" стартап Frichti, специализирующий на доставке домашней еды привлек €30 млн в рамках Series B. Инвесторами выступили Verlinvest, Felix Capital, Alven Capital и Idinvest Partners. На сегодняшний момент общая сумма инвестиций в стартап составила €43 млн.


Frichti основан в июне 2015 года Джулиею Бихуай и Квентином Вашером. Стартап вырос за год с 100 до 300 сотрудников и утверждает, что имеет десятки тысяч клиентов. На сегодняшний день он делает несколько тысяч доставок в день (в 2015 году делав в среднем 500 доставок в день).

Frichti настраивает свой сайт в зависимости от времени дня или недели. Например, в воскресенье утром стартап может помочь собрать бранч.

Основной недостаток заключается в том, что, если вы регулярно заказываете Frichti, вы в конечном итоге заказываете одно и то же снова и снова. Меню мало развивается, и кажется, что он постоянно стоит на месте.



Frichti - теперь самый финансируемый стартап еды во Франции. Он не близок к Deliveroo или Uber, но на его банковском счете больше денег, чем в большинстве стартапов. Он так или иначе конкурирует с FoodChéri, Nestor, PopChef и многими другими.

С сегодняшним раундом финансирования, Frichti планирует выйти за пределы Парижа в другие европейские города.



Существует три основных различия между Frichti и другими стартапами по доставке, такими как Deliveroo. Во-первых, Frichti обрабатывает все в доме - вы заказываете на сайте, стартап готовит все на своей кухне, а потом поставляет вам еду по Париже или же в ближайшие города. Можно заказать полный обед за € 10 - € 14.

Во-вторых, Frichti поставляет холодные блюда. «Это на вкус лучше, и так работают лучшие рестораны - они готовят все заранее и снова нагреваются в последнюю минуту», - сказал Вашер. «Доставка горячих блюд достаточно сложна. Существует большая вероятность того, что ваша доставка будет позже чем средняя ».

Также стоит отметить, что Frichti позволяет заказывать ингредиенты, чтобы просто потратили пять минут, делая свой бургер дома.

В-третьих, Frichti нашла способ оптимизировать доставки. В некотором смысле, Deliveroo, Postmates и Doordash являются Uber доставки еды. Но Uber-водители приводят кого-то из A в B, затем находят другого клиента и управляют им от B до C. Это немного отличается для байкеров Deliveroo. Они едут из ресторана A к кому-то, живущему в B. Затем им нужно пойти в ресторан C и поехать к D. Они в пустую тратят время от B до C.

С Frichti, если вы заказываете заранее, участники доставки (курьеры) принимают сразу несколько блюд и доставляют их один за другим, не возвращаясь в штаб-квартиру Frichti. Это хороший способ оптимизации затрат на доставку.


Оф. сайт стартапа - https://www.frichti.co

По материалам: techcrunch.com
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 19:09.
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