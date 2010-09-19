American Robotics привлек $1,1 млн для использования дронов в сельском хозяйстве

Стартап American Robotics из Бостона (штат Массачусетс), специализирующийся на автоматизации сельского хозяйства, привлек 1,1 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования.
Текущий инвестиционный раунд возглавили ангельские инвесторы, с участием венчурного фонда Brain Robotics Capital LLC, который ориентирован на ивестиции в компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте, роботостроении и «Интернете вещей».
Компания American Robotics планирует использовать полученные средства для дальнейшего развития своей интегрированной системы беспилотников с целью ее последующего коммерческого применения в сельском хозяйстве, а также для расширения своего штата сотрудников.
Возглавляемая Ризом Мозером, соучредителем и генеральным директором, American Robotics разрабатывает уникальную систему беспилотников для ее дальнейшего коммерческого использования в сельском хозяйстве, целью которой является максимальное расширение возможностей фермерских хозяйств и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Компания American Robotics базируется на территории совместного рабочего пространства бостонского хаба MassRobotics — нового инновационного центра для робототехнических стартапов.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/ameri...d-funding.html
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