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Косметологический стартап Sylphar получил инвестиции от Vendis Capital

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Косметологический стартап Sylphar получил инвестиции от Vendis Capital

Стартап Sylphar, расположенный в Деурле (Бельгия), внебиржевая компания с портфелем брендов по уходу за полостью рта и кожей, получила нераскрытую сумму инвестиций.

Инвесторами выступили Vendis Capital Робина Листа и его управленческая команда.

Компания намерена использовать средства для дальнейшего развития своего предложения и расширения деятельности.

Начатый Робином Листом в 2008 году в качестве побочного продукта от публичной стоматологической компании и поддерживаемый голландским фондом прямых инвестиций Concordia, Sylphar предлагает продукты для отбеливания зубов под маркой iWhite, инновационный набор решений разных типов кожи под маркой Remescar, средства для здоровья ротовой полости Herpatch (герпес и язвы) и Shur (свежее дыхание).

Представленная в более чем 50 странах мира, компания фокусируется на разработке и маркетинге инновационных продуктов, которые выходят на рынок через местных дистрибьюторов.


Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/sylph...s-capital.html

https://text.ru/antiplagiat/59244903d8042
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