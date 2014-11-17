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Stanley Robotics привлек €3.6 миллиона для роботизированной парковки

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Stanley Robotics привлек €3.6 миллиона для роботизированной парковки

Stanley Robotics, расположенная в Париже (Франция) робототехническая компания, специализирующаяся на вопросах парковки, получила 3,6 миллиона евро финансирования. Инвесторами выступили Elaia Partners, Idinvest Partners и инвестиционный фонд Ville de Demain, управляемый Bpifrance в рамках программы "Инвестиции в будущее" (Program d'investissements d'avenir).

Компания намерена использовать полученные средства для ускорения глобального распространения своего роботизированного решения для парковки.


Основанная в 2015 году Клеманом Буссаром (главный исполнительный директор), Аурелианом Кордом (технический директор) и Стефаном Эванно (главный операционный директор), компания Stanley Robotics продвигает решение для автоматической парковки на открытом пространстве. Разработка компании Stan - это полностью автономное транспортное средство, которое подбирает машину, оставленную в специально отведенном месте при въезде на парковку и паркует ее вместо водителя, заботясь обо всем, в том числе о готовности автомобиля к выезду.


После того, как вы оставляете машину Stan подъезжает, аккуратно приподнимает ее и паркует в надежном месте. Никто не садится в машину клиента, поэтому соблюдается право неприкосновенности частной жизни. Stan оснащен новейшей сенсорной техникой, он точно сканирует автомобиль и подстраивается под его размеры. Передвижение происходит с предельной аккуратностью и гарантируется отсутствие каких-либо повреждений. Кроме того, система работает на электричестве, что позволяет избежать дополнительного выброса выхлопных газов при парковании.


Интеллектуальная система управления координирует работу всех роботов, что позволяет обеспечивать более рациональное использование парковочного места за счет хранения большего количества транспортных средств в заданном пространстве. Уже существующая парковка не требует никаких дополнительных работ, поэтому такое решение может быть быстро развернуто в любом гараже. Транспортные средства хранятся в месте без человеческого доступа, поэтому можно сэкономить на освещении, наземной разметке, покраске и уборке.

Такая автоматизированная парковка уже применяется в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль.


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Перевод специально для MMGP.ru
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