Брокер Инсайт - broker-insight.com - 120% рефбек

2. После регистрации присылаете мне свой логин, сумму депозита, который Вы собираетесь делать и счет ADVcash, Bitcoin или карту банка на почту: refback_ukrainec@bk.ru 3. После этого дожидаетесь подтверждения на почту и делаете депозит 4. После создания депозита Рефбек будет выплачен до 24 часов! 5. Первые 10 участников могут получить 120% рефбека, что составляет 6% от депозита (сумму рефбека можете спрашивать через емейл refback_ukrainec@bk.ru) все остальные будут получать 100% рефбека
Провожу консультации по проекту через телеграм, скайп для получения консультации пишите на почту: ukrainec_2014@bk.ru