Платформа по управлению документооборотом PandaDoc привлекла $15 млн инвестиций

Универсальная программная платформа PandaDoc, разработанная для помощи коммерческим командам в создании котировок, предложений, контрактов и управления ими, привлекла $15 млн. инвестиций в рамках второго раунда финансирования. Текущий раунд возглавила венчурная компания Rembrandt Ventures Partners, с участием Microsoft Ventures, HubSpot, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и Altos Ventures.
Основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, компания PandaDoc нацелена на то, чтобы помочь организациям закрыть больше сделок с помощью своего уникального набора инструментов, включающих шаблоны документов, редактирование, отслеживание документов и электронную смарт-подпись, а также интеграцию с программным обеспечением для эффективного управления взаимоотношениями с такими клиентами, как Salesforce.
В качестве своей основной цели PandaDoc планирует взять различные полезные функциональные возможности из разных продуктов и воплотить их в своей единой унифицированной платформе.
Ранее стартап PandaDoc привлек около 6 миллионов долларов инвестиций. Текущее финансирование компания планирует направить на ускорение своего развития и масштабирование собственной деятельности по всему миру. ''За последние два года наш бизнес значительно вырос, и привлеченный капитал позволит нам обслуживать еще больше клиентов'', - отметил генеральный директор PandaDoc Микита Микадо.
Есть целый ряд других заметных игроков, работающих в аналогичной сфере, в том числе хорошо финансируемый DocuSign, который получил более 500 миллионов долларов инвестиций с момента своего создания более десяти лет назад и, как сообщается, теперь готовится к проведению IPO. Хотя эти компании и начали свою деятельность в несколько разных сегментах рынка (например, DocuSign больше внимания уделяла подписанию документов, а PandaDoc больше помогала компаниям разрабатывать и управлять котировками и предложениями), их последующие продукты эволюционировали и в определенной степени стали схожими.
''PandaDoc воплощает в жизнь наше стремление помочь предприятиям повысить эффективность, сократить расходы и увеличить производительность'', - добавил управляющий директор Microsoft Ventures Лео де Луна. ''Мы видим большую перспективу для дальнейшего развития платформы PandaDoc и считаем, что технология компании поднимет промышленный стандарт на новый уровень''.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/05/23/p...es-15-million/
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