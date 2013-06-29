Castor EDC получил финансирование по программе Европейской комиссии "Horizon 2020"

"Health tech" стартап Castor EDC с Амстердама, создатель инструментов для обмена данными медицинских исследований, получил финансирование по программе Европейской комиссии "Horizon 2020", в размере €1,1 млн.
Castor EDC будет использовать финансирование для дальнейшей разработки своих программ по предоставлению большого объема данных для международных медицинских исследований. Компания планирует создать основанную на искусственном интеллекте систему для исследователей, предназначенную для совместной работы и обмена исследовательскими данными друг с другом, даже до того, как они будут опубликованы в журнале.
Миссия компании заключается в том, чтобы сделать данные медицинских исследований: Найденными (Findable), Доступными (Accessible), Совместимыми (Interoperable) и Многоразовыми (Reusable) - «FAIR».
Основатель доктор Деркт Артс сказал, что первоначальное вдохновение для создания Castor EDC исходило от медицинских исследователей, которые все еще используют листы Excel для сбора и обработки своих исследовательских данных.
«Мы упрощаем жизнь для исследователей: используя Castor EDC, они могут без труда собирать и делиться высококачественными данными», - сказал Артс. «Наша система предупреждает исследователя, если уже кто-то исследовал или исследует аналогичную тему».
На сегодняшний день 9 000 пользователей работали с EDC Castor для сбора данных для более чем 2000 медицинских исследований. Данные собираются и хранятся в соответствии с правилами защиты данных о здоровье в США, Великобритании и Нидерландах.
Оф. сайт стартапа - https://www.castoredc.com/
Перевод специально для mmgp.ru