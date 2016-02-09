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TransferWise запустил банковский счет "вне границ" ‘Borderless’.

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Старый Сегодня, 17:01
#1
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TransferWise запустил банковский счет "вне границ" ‘Borderless’.
Компания международных переводов TransferWise уже занимает довольно большую часть рынка, тем не менее продолжает свою экспансию и с этой целью вводит некоторые преимущественные особенности банковского счета.
Выходя за рамки простой отправки денег из одной страны в другую, компания запускает особенный счет “Borderless”, это новый онлайн-банковский счет, предназначенный для частных предприятий, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров, которым необходимо вести бизнес за границей и в разных валютах, при этом не тратя лишние деньги на валютообмен.

Новая услуга запускается в первую очередь в США и Европе с «глобальным развертыванием», запланированным позднее в этом году. На протяжении года планируется и запуск версии для потребителей, и, что неудивительно, дебетовой карты TransferWise.
При этом стоит отметить, что запуск карт переносит финтех-единорога на территорию «необанков» и в пространство конкуренции со множеством стартапов, предлагающих банковские услуги, в том числе довольно известным и нашумевшим Revolut, чей банковский счет построен на низких обменных ставках и нацелен на потребителей с «глобальным образом жизни».
Но основная цель TransferWise, несомненно, это действующие банки, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели, для которых необходимо получать и осуществлять платежи в нескольких валютах из разных стран.
Счет Borderless TransferWise предлагает банковские счета в Великобритании, США и Европе с большим набором функциональных возможностей, так как если бы счет был открыт в местом банке этих стран. Это не только увеличит скорость получения и осуществления платежей, поскольку TransferWise может работать на уровне местных банков, но это также значительно удешевляет операции. Это возможно благодаря тому, что на счет TransferWise можно получить деньги сразу в предпочитаемой валюте и нет необходимости платить комиссию за обмен, поскольку этого обмена не требуется.
При этом, если деньги переводятся с одного валютного счета в TransferWise на другой или осуществляется международный денежный перевод, с клиента взымается только комиссия TransferWise, а валютообмен происходит о среднерыночному курсу.
Также есть небольшая плата за внешние платежи на местном уровне со счета Borderless, так что TransferWise может покрыть собственные расходы, причем плата соответствует стандартным тарифам на банковские операции. Примечательно, что нет никаких установленных сборов или ежемесячных платежей, также получатель платежа ничего не платит.
Бета-версия нового счет уже была протестирована несколькими сотнями клиентов.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/22/borderless-banking/

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