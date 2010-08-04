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Что скажите о новом методе инвестирования?
Мы создаем альтернативу венчурным фондам и долевому участию. Объединив бумажный вексель и технологии 21 века! С помощью данной платформы любые физические лица, могут инвестировать в предприятия и фирмы, получая от этого доход в виде годовых процентов. Минимальный размер транша во всех проектах разный, что дает возможность приобщиться и среднему классу и выше среднего. Эмитент же размещает проект на своих условиях, с гибкой системой выплат, которую он выберет сам, годовым процентом, сроком, минимальным траншем и т.д. Система рассчитана на автоматизированную работу, дая возможность приобретать вексель компании с разных уголков страны. Для этого мы собираем партнеров, которые разместят наши кассы. Пока что, по 1 кассе на город. Никаких вложений от партнеров не требуется. Нужно лишь наличие ПК( на котором будет запускаться программа по работе с кассой), выделить место под аппарат ( 20 на 30 см). При приобретении векселя, через установленную у Вас кассу, Вам отчисляется 1% от суммы векселя. ( к примеру наш минимальный вексель- 1000р., а вексель базальтового завода - 5 000 000р.) Приглашаем к сотрудничеству Эмитентов, Инвесторов, Партнеров!
ООО"Электронная система векселей"
Юр.адрес: 140408, МО, г. Коломна, ул. Партизан
,д. 42-б
Фактич.адрес: 140408, МО, г. Коломна, ул.
Партизан ,д. 42-б
ИНН:5022047428
КПП:502201001
ОГРН:1155022000286
добавлено через 2 минуты
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Последний раз редактировалось Артур Тайнов; Сегодня в 17:03.
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