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Мексиканка заработала 6000 песо пробежав за 7 часов 50 километров

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#1
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Мексиканка заработала 6000 песо пробежав за 7 часов 50 километров


Британская ВВС сообщила об удивительном физическом упорстве молодой мексиканской 22-летней девушки, которая уже почти как месяц назад бежала в Мексике ультрамарафон на 50 км, причём в одних летних сандалиях (были изготовлены из переработанных автомобильных шин) и без какой-либо спортивной одежды, а просто в юбке.

Зовут героиню репортажа британцев с ВВС Мария Лорена Рамирес или как говорится "просто Мария". Мария принадлежит к индейскому народу тараумара, а само слово "тараумара" переводится, кстати, как "легкие ноги", а испанcкие колонисты, так те вообще подразумевали их как "бегущие подошвы". Что примечательно, женщины этого племени индейцев часто по телосложению крепче мужчин и видимо на это наложила свой отпечаток та местность, где проживает этот народ. Обычно они держатся гористой местности, а это является дополнительной нагрузкой на организм, помимо остальной физической нагрузки, которая необходима им для выживания в суровых горных условиях.



А вообще они славятся свои бегом и огромной физической выносливостью. И конечно, любому будет интересно, что, а почему ж он так много бегают? Ну так сложилось исторически, что индейские поселения располагались раньше на больших расстояниях друг от друга, ну и они друг к другу просто бегали. Исследователи этого народа утверждают, что известен случай когда один такой индеец покрыл расстояние почти в 1000 км чуть более чем за 5 дней и прекрасно себя при этом чувствовал, благодаря особой методике бега. Вообще многие известные спортсмены уже изучали методики их бега и питания и при этом выигрывали крупные марафонские соревнования, а один очень хитрый американец решил как-то заработать на них и попросил участвовать в марафоне и тараумарцы, конечно, выиграли тот забег. В итоге американец получил крупные инвестиции, а им заплатил кукурузой. Правда когда тараумарцы раскусили его трюк, то далее наотрез отказались участвовать в других марафонах.

Наша же Мария одолела 29 апреля с.г. свои 50 км за 7 часов и 3 минуты и первой пришла к финишу. В этом марафонском забеге участвовало почти 500 спортсменок из 12 стран мира. Во время 7-часового марафона Мария пила только воду и изредка небольшими порциями пиноле (это жидкая похлебка из кукурузной муки). Судя по фотографии на церемонии награждения она пребывала в отличном состоянии.

Ну и в качестве награды за первое место она получила 6000 песо, что в переводе на российские рубли составляет около 18 000 рублей. Наверноe для Мексики это вполне нормально.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59242fe4e87e8
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