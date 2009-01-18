Зенит арена. Крестовский остров.

Стройка десятилетия — стадион «Крестовский». Проект стал одним из самых дорогих в мире и самым дорогостоящим в России. За время строительства стоимость стадиона выросла до миллиарда долларов. Но и эта сумма не стала окончательной. Что можно построить на бюджет «Крестовского» и за меньший срок — смотрите в видеообзоре РБК.
В Петербурге на Крестовском острове сносят сооружения Детского теннисного центра. Это делается по распоряжению чиновников комитета имущественных отношений под предлогом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас дело о судьбе теннисных кортов рассматривается в суде, но центр начали сносить, не дожидаясь судебного решения и без предупреждения. Больше всего руководителей центра возмущает то, что городские власти собираются на месте разрушенного центра построить такие же корты, но уже за бюджетные деньги. В Детском теннисном центре занимается несколько сотен ребят. Часть родителей заявили, что в знак протеста объявляют бессрочную голодовку. В комитете имущественных отношений утверждают, что срок действия договора аренды истёк, и предприниматели должны освободить территорию.