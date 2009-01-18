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Зенит арена. Крестовский остров.

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Старый Сегодня, 16:36
#1
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Зенит арена. Крестовский остров.
Цитата:
Стройка десятилетия — стадион «Крестовский». Проект стал одним из самых дорогих в мире и самым дорогостоящим в России. За время строительства стоимость стадиона выросла до миллиарда долларов. Но и эта сумма не стала окончательной. Что можно построить на бюджет «Крестовского» и за меньший срок — смотрите в видеообзоре РБК.

Цитата:
В Петербурге на Крестовском острове сносят сооружения Детского теннисного центра. Это делается по распоряжению чиновников комитета имущественных отношений под предлогом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас дело о судьбе теннисных кортов рассматривается в суде, но центр начали сносить, не дожидаясь судебного решения и без предупреждения. Больше всего руководителей центра возмущает то, что городские власти собираются на месте разрушенного центра построить такие же корты, но уже за бюджетные деньги. В Детском теннисном центре занимается несколько сотен ребят. Часть родителей заявили, что в знак протеста объявляют бессрочную голодовку. В комитете имущественных отношений утверждают, что срок действия договора аренды истёк, и предприниматели должны освободить территорию.
tiu-bik на форуме  
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