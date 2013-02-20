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Отныне в терминалах по всей Украине можно купить криптовалюту Ethereum

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Отныне в терминалах по всей Украине можно купить криптовалюту Ethereum

Отныне в платежных терминалах по всей Украине можно приобрести электронную валюту Ethereum.

Приобрести электронную валюту Ethereum и Ethereum Classic отныне можно в около 9.000 платежных терминалах по всей стране.

Эту информацию рассказал продюссер сервиса btcu.biz Станислав Подъячев в ходе проходящего первого в стране Ethereum Party участниками которой были разработчики, юристы, предприниматели а также специалисты в области технологии blockchаin и электронного документооборота. Ethereum Party проходила в IT-парке в г.Киев.



Интернет-ресурс btcu.biz предлагает услугу по мгновенным платежам и работает в этой сфере уже 4 года. Раньше сервис уже предлагал украинским пользователям криптовалюты биткоин возможность круглосуточной покупки в сетях платежных терминалов.

В настоящее время есть возможность купить криптовалюту Ethereum через ресурс btcu.biz в сети платежных терминалов iBox и Tyme, которых по всей Украине насчитывается около 9.000 штук. Благодаря этому онлайн-ресурс btcu.biz в настоящее время это самая крупная сеть по продаже биткоин и этериум во всем мире.

Плюс электронной валюты Ethereum перед остальными криптовалютами в том, что ее можно использовать не только в качестве оплаты, но и как инструмент для создания децентрализованных интернет-ресурсов на базе электронных алгоритмов или умных контрактов (англ. Smart contracts).

Открытое программное обеспечение для Ethereum делает более простым внедрение блокчейн, что и объясняет заинтересованность со стороны как стартап-компаний, так и со стороны крупных разработчиков ПО, включая Microsoft, IBM и Acronis.

По материалам: http://psm7.com/news/v-terminalax-po...-ethereum.html

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Метки
биткоин, криптовалюта, криптовалюты, электронная валюта, электронные деньги
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