Отныне в терминалах по всей Украине можно купить криптовалюту Ethereum

Отныне в платежных терминалах по всей Украине можно приобрести электронную валюту Ethereum.
Приобрести электронную валюту Ethereum и Ethereum Classic отныне можно в около 9.000 платежных терминалах по всей стране.
Эту информацию рассказал продюссер сервиса btcu.biz Станислав Подъячев в ходе проходящего первого в стране Ethereum Party участниками которой были разработчики, юристы, предприниматели а также специалисты в области технологии blockchаin и электронного документооборота. Ethereum Party проходила в IT-парке в г.Киев.
Интернет-ресурс btcu.biz предлагает услугу по мгновенным платежам и работает в этой сфере уже 4 года. Раньше сервис уже предлагал украинским пользователям криптовалюты биткоин возможность круглосуточной покупки в сетях платежных терминалов.
В настоящее время есть возможность купить криптовалюту Ethereum через ресурс btcu.biz в сети платежных терминалов iBox и Tyme, которых по всей Украине насчитывается около 9.000 штук. Благодаря этому онлайн-ресурс btcu.biz в настоящее время это самая крупная сеть по продаже биткоин и этериум во всем мире.
Плюс электронной валюты Ethereum перед остальными криптовалютами в том, что ее можно использовать не только в качестве оплаты, но и как инструмент для создания децентрализованных интернет-ресурсов на базе электронных алгоритмов или умных контрактов (англ. Smart contracts).
Открытое программное обеспечение для Ethereum делает более простым внедрение блокчейн, что и объясняет заинтересованность со стороны как стартап-компаний, так и со стороны крупных разработчиков ПО, включая Microsoft, IBM и Acronis.
По материалам: http://psm7.com/news/v-terminalax-po...-ethereum.html