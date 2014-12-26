veranika55 Профессионал

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Продажи телефонов возросли на 9%, но Apple и Samsung уступают китайским брендам



Мировой рынок смартфонов растет, но увеличение продаж не коснулось Apple и Samsung.



Вместо этого, трио китайских производителей смартфонов и обеспечило основной рост продаж по данным Gartner.



Продажи смартфонов компании Apple не изменились в 1 квартале 2017 года, что своего рода является даже победой для компании, которая видела, что продажи сильно упали в 2016 году. Samsung, напротив, наблюдал падение своих продаж.



Хотя эти цифры свидетельствуют об огромных проблемах у двух лидеров рынка смартфонов, они также означают, что причина их проблем, расположилась в Китае, некогда перспективным рынке для иностранных товаров и разработок. И скорее всего, со временем проблема станет все более острой. Три крупнейших китайских бренда смартфонов, сделали свои продажи в первую очередь на местном рынке.



Если быстрый рост китайских производителей способствовал большей частью мировому росту на рынке смартфонов, то Apple и Samsung сильно потерял свои позиции в регионе. Хуже того, некоторые из китайских компаний делают набеги на другие рынки, такие как Индия, где Apple, сосредоточила все свои усилия в надежде найти надежный источник роста.



“Тройка китайских производителей смартфонов делает ставку на продажи по конкурентоспособной цене, высокое качество товара и оснащенность смартфонов инновационными функциями”, - сказал Аншул Гупта, директор по исследованиям Gartner. “Кроме того, агрессивный маркетинг и реклама помогли этим брендам отобрать долю у других брендов на рынках Индии, Индонезии и Таиланда.”



Всего в мире потребители приобрели 380 млн. смартфонов в первом квартале 2017 года. Продажи выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом годом раннее. Даже более: похоже потребители, готовы потратить немного больше, что означает, что средние цены на телефоны поднимутся вверх.



Больше всего от продаж выиграло три китайских производителя: Huawei, Oppo, и Vivo. Gartner отметил, что эти три компании в совокупности заняли долю рынка размером в 24% в 1-м квартале 2017 года, что на 7% выше по сравнению с годом ранее.



Samsung продал меньше телефонов — 78,6 млн., по сравнению с 81,2 млн. за тот же период годом ранее, его доля на рынке снизилась до 20,7%, с 23,3%. Компания Apple, по крайней мере, продана чуть больше телефонов, 51,99 млн. по сравнению с 51,6 млн в аналогичном периоде годом раннее. Но ее доля на рынке упала до 13,7%, с 14,8%.



“Подобно Samsungу, Apple все чаще сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов Oppo и Vivo. В частности, ее производства в Китае находятся под угрозой”, - сказал Гупта.



Компания Huawei заняла третье место, поднявшись до 9,0% в 1 квартале 2017 года с 8,3% годом раннее. Oppo был четвертым, увеличив продажи до 8,1% с 4,6%. Vivo стал пятым, заняв 6,8% рынка, по сравнению с 4% годом ранее.



Успех этих китайских брендов также означает, что мобильная операционная система Android от Google продолжает расширять свое лидерство над iOS. Android занял 86.1% рынка в 1 квартале, по сравнению с 84,1% годом ранее.



Samsung надеется, что Galaxy S8 и S8 Plus, которые уже начали продавать по предзаказам, помогут хотя бы остановить падение, если не вызвать новый рост. Apple, с другой стороны, может увеличить падение в течение следующих нескольких кварталов, пока его новый телефон не будет представлен в сентябре.



Специально для mmgp.ru



Переведено по материалам

https://venturebeat.com/2017/05/23/g...hinese-brands/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5924279f13e68 Мировой рынок смартфонов растет, но увеличение продаж не коснулось Apple и Samsung.Вместо этого, трио китайских производителей смартфонов и обеспечило основной рост продаж по данным Gartner.Продажи смартфонов компании Apple не изменились в 1 квартале 2017 года, что своего рода является даже победой для компании, которая видела, что продажи сильно упали в 2016 году. Samsung, напротив, наблюдал падение своих продаж.Хотя эти цифры свидетельствуют об огромных проблемах у двух лидеров рынка смартфонов, они также означают, что причина их проблем, расположилась в Китае, некогда перспективным рынке для иностранных товаров и разработок. И скорее всего, со временем проблема станет все более острой. Три крупнейших китайских бренда смартфонов, сделали свои продажи в первую очередь на местном рынке.Если быстрый рост китайских производителей способствовал большей частью мировому росту на рынке смартфонов, то Apple и Samsung сильно потерял свои позиции в регионе. Хуже того, некоторые из китайских компаний делают набеги на другие рынки, такие как Индия, где Apple, сосредоточила все свои усилия в надежде найти надежный источник роста.“Тройка китайских производителей смартфонов делает ставку на продажи по конкурентоспособной цене, высокое качество товара и оснащенность смартфонов инновационными функциями”, - сказал Аншул Гупта, директор по исследованиям Gartner. “Кроме того, агрессивный маркетинг и реклама помогли этим брендам отобрать долю у других брендов на рынках Индии, Индонезии и Таиланда.”Всего в мире потребители приобрели 380 млн. смартфонов в первом квартале 2017 года. Продажи выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом годом раннее. Даже более: похоже потребители, готовы потратить немного больше, что означает, что средние цены на телефоны поднимутся вверх.Больше всего от продаж выиграло три китайских производителя: Huawei, Oppo, и Vivo. Gartner отметил, что эти три компании в совокупности заняли долю рынка размером в 24% в 1-м квартале 2017 года, что на 7% выше по сравнению с годом ранее.Samsung продал меньше телефонов — 78,6 млн., по сравнению с 81,2 млн. за тот же период годом ранее, его доля на рынке снизилась до 20,7%, с 23,3%. Компания Apple, по крайней мере, продана чуть больше телефонов, 51,99 млн. по сравнению с 51,6 млн в аналогичном периоде годом раннее. Но ее доля на рынке упала до 13,7%, с 14,8%.“Подобно Samsungу, Apple все чаще сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских брендов Oppo и Vivo. В частности, ее производства в Китае находятся под угрозой”, - сказал Гупта.Компания Huawei заняла третье место, поднявшись до 9,0% в 1 квартале 2017 года с 8,3% годом раннее. Oppo был четвертым, увеличив продажи до 8,1% с 4,6%. Vivo стал пятым, заняв 6,8% рынка, по сравнению с 4% годом ранее.Успех этих китайских брендов также означает, что мобильная операционная система Android от Google продолжает расширять свое лидерство над iOS. Android занял 86.1% рынка в 1 квартале, по сравнению с 84,1% годом ранее.Samsung надеется, что Galaxy S8 и S8 Plus, которые уже начали продавать по предзаказам, помогут хотя бы остановить падение, если не вызвать новый рост. Apple, с другой стороны, может увеличить падение в течение следующих нескольких кварталов, пока его новый телефон не будет представлен в сентябре.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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