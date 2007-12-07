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Сегодня, 17:33
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
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УГ: 1
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ПАММ счет Chance:8067327 (Forex4You)
- Название ПАММ счета: Chance - 8067327 [Forex4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 08.10.2015
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 55
- Капитал управляющего: 1613
- Тип счета: pamm
- Оферта:
- 20 % - 150.00 USD : 4 недели
- 20 % - 150.00 USD : 1 неделя
- 25 % - 80.00 USD : 1 неделя
- 25 % - 80.00 USD : 4 недели
- 30 % - 40.00 USD : 4 недели
- 30 % - 40.00 USD : 1 неделя
- 40 % - 20.00 USD : 4 недели
- О торговой стратегии: Не указана
- Манименеджмент: Весьма хорошая доходность (особенно за прошлый год) при относительно масимальной нормальной просадке
- Информация об управляющим: Не указана
- Мониторинг у брокера:
http://www.forex4you.org/userpage/#monId=29751
- Сторонний мониторинг:
Не указано
- Закрытые ПАММ счета: Не указано
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 3,77%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 19,42%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -35,36%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -2,35%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 41,2%
- Результат: [01.01.2016 - 31.12.2016] : 2059,67%
- Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : 4,55%
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Сегодня, 17:33
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