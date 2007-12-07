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ПАММ счет Chance:8067327 (Forex4You)

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ПАММ счет Chance:8067327 (Forex4You)
  1. Название ПАММ счета: Chance - 8067327 [Forex4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 08.10.2015
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 55
    • Капитал управляющего: 1613
    • Тип счета: pamm

  3. Оферта:
    • 20 % - 150.00 USD : 4 недели
    • 20 % - 150.00 USD : 1 неделя
    • 25 % - 80.00 USD : 1 неделя
    • 25 % - 80.00 USD : 4 недели
    • 30 % - 40.00 USD : 4 недели
    • 30 % - 40.00 USD : 1 неделя
    • 40 % - 20.00 USD : 4 недели

  4. О торговой стратегии: Не указана

  5. Манименеджмент: Весьма хорошая доходность (особенно за прошлый год) при относительно масимальной нормальной просадке

  6. Информация об управляющим: Не указана

  7. Мониторинг у брокера:
    http://www.forex4you.org/userpage/#monId=29751

  8. Сторонний мониторинг:
    Не указано

  9. Закрытые ПАММ счета: Не указано

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 3,77%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 19,42%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -35,36%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -2,35%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 41,2%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.12.2016] : 2059,67%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : 4,55%
__________________
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