Virometix привлек CHF 5 миллионов для разработок новых вакцин

Virometix, расположенный в Шлирене (Швейцария) разработчик вакцин, получил 5 миллионов швейцарских франков в виде долевого финансирования. Инвесторами выступили нынешние акционеры и новые частные инвесторы, имеющие опыт работы в области науки о жизни.
Компания намерена использовать полученные средства для дальнейших разработок вакцин и расширения своей деятельности.
Под руководством Арина Гаспаряна, выполняющего обязанности генерального директора, Virometix продвигает вакцины-кандидаты против инфекционных и вирусных заболеваний, также рака. Компания начинает клиническое исследование первой фазы для своей ведущей вакцины V306 против респираторно-синцитиального вируса, которая показала отличную безопасность и высокую эффективность в доклинических испытаниях.
Респираторно-синцитиальный вирус является сезонным респираторным вирусом, который поражает легкие и дыхательные пути. Он может распространяться воздушно-капельным путем, например при кашле. Обычно здоровые люди, инфицированные вирусом, восстанавливаются в течение одной-двух недель. Однако респираторно-синцитиальный вирус может вызвать тяжелую болезнь нижних дыхательных путей и другие болезни у новорожденных, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Этот вирус довольно распространен: большинство детей заражаются по крайней мере один раз в первые два года жизни, а около 5% пожилого населения инфицируются каждый год. Препарат паливизумаб (Palivizumab) используется для профилактики тяжелых заболеваний у определенной категории детей с высокой степенью риска инфицирования. Он не эффективен при лечении детей, уже страдающих от болезни, и в настоящее время нет доступных действующих вакцин.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru