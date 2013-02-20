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Частная инвест-компания CIVC Partners сформировала фонд прямых инвестиций на $400 млн

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Частная инвест-компания CIVC Partners сформировала фонд прямых инвестиций на $400 млн

Частная инвестиционная компания CIVC Partners сформировала фонд прямых инвестиций на $400 млн.


Частная инвестиционная компания CIVC Partners из Чикаго, штат Иллинойс, сформировала свой последний фонд CIVC Partners Fund V, LP на $ 400 млн.

На данном раунде финансирования последний инвестиционный фонд CIVC Partners Fund V, LP, получил поддержку от различных групп как уже существующих так и новых инвесторов, включая пенсионные фонды, частные независимые организации, а также финансовые организации, которые расположены по всей территории США, Европы и Азии.

Фонд CIVC Partners Fund V, LP продолжит стратегию компании CIVC Partners, которая основана на выкупе долей и получении прибыли от долевого участия в компаниях малого и среднего бизнеса.

Во главе с Джоном Комполлом, Дэном Хелле, Крисом Перри, Скоттом Шварцем, Маркусом Веднером, Дждетом Райтом и Китом Ямада, инвестиционная компания CIVC Partners инвестирует в быстрорастущие компании малого и среднего бизнеса в сфере финансовых услуг.

С 1989 года компания осуществила инвестиции на сумму более $1,5 млрд в 60 компаний.

Перевод специально для форума MMGP.

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