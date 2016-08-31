McMakler привлекает €16 млн, чтобы изменить немецкую индустрию недвижимого имущества

McMakler, быстроразвивающаяся брокерская платформа по недвижимости из Берлина, обеспечила инвестиции в размере €16 млн. Благодаря новому капиталу стартап нацелен на дальнейшую консолидацию своей передовой роли в качестве современного брокера, сопряжения новых технологий с индивидуальными консультациями со стороны сети агентств недвижимости. Новые средства будут в основном инвестированы в расширение своей сети по всей Германии и развитие технологии компании, расширение ее продаж и увеличение узнаваемости бренда.
McMakler была основана в 2015 году и насчитывает уже 200 сотрудников, в том числе 100 агентов по продаже недвижимости, работающих в более чем 50 офисах. McMakler уже работает в двух третях всех городов и районов Германии. Компания планирует достичь общенационального охвата до конца этого года. Расширение в Австрию и Швейцарию является реалистичным следующим шагом, и McMakler в настоящее время изучает стратегии такого расширения.
Ханно Хайнтценберг, соучредитель McMakler, заявил: "Как гибридный агент по недвижимости, мы объединяем лучших из разных миров - мы предоставляем те же услуги, что и традиционные брокеры, но в сочетании с передовыми технологиями, чтобы сделать все процессы более прозрачными и эффективными. Эта комбинация позволяет нам предлагать полный спектр высококачественных брокерских услуг в качестве единого поставщика - и это по чрезвычайно привлекательной цене".
Йенс Дуинг, партнер ведущего инвестора Frog Capital, заявил
: "McMakler развивается впечатляюще и очень успешно, с момента своего основания в 2015 году, и работает гораздо лучше, чем многие конкуренты, и это несмотря на его поздний выход на рынок. Можно предположить, что McMakler быстро получит большую часть рынка."
Специально для mmgp.ru
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