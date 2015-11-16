Стартап Authlete привлёк $1,2 млн в свои решения по безопасности API

Японская онлайн-компания по кибербезопасти Эслит ("Authelete"
) сегодня объявила о закрытии раунда посевного финансирования в размере 1,2 млн долл. США, после того как она привлекла средства от нескольких инвесторов и в том числе от такого известного венчурного фонда как: "500 Startups". Полученные средства компания направит на ускорение своих бизнес-планов, причём как в Японии, так и за её пределами.
Запущенный в сентябре 2015 года и работающий в токийском финтех-хабе Finolab с декабря прошлого года, стартап Authelete занимается разработкой решений по безопасности для интерфейсов прикладных протоколов API (API - и это набор готовых функций от приложений или операционных систем). Готовый продукт Authlete строится на стандартах делегирования доступа к опциям "OAuth 2.0" и "OpenID Connect". Эти опции позволят пользователям этого сервиса предоставлять доступ к своей информации веб-сайтам или мобильным приложениям без необходимости раскрывать пароли.
И как сообщил по данному поводу в выпущенном пресс-релизе компании Authlete её соучредитель и директор по работе с клиентами г-н Такахико Кавасаки (Takahiko Kawasaki) - участие венчурного фонда "500 Startups" в прошедшем раунде посевного финансирования ярко демонстрирует "твердое одобрение" верных решений его компании. И по его словам, компания потратит полученный капитал на дальнейшее улучшение своих продуктов и на расширение своего бизнеса с упором на сектор финансовых услуг.
А г-н Джеймс Рини (James Riney), который является главой японского отделения фонда "500 Starpups" прокомментировал это событие следующим образом: "Мы видим, что их потенциал катализирует экономику API и помогает революционизировать самые разные отрасли. Теперь, когда API-интерфейсы разработчика являются стандартной функцией во многих отраслях промышленности, включая социальные сети, электронную коммерцию, финансовые услуги, правительственные сайты, ресурсы здравоохранения, а также интернет-вещей и логистику, существует большой спрос на надежные средства безопасности и варианты аутентификации".
Между тем специалисты Authlete ссылаются также на статистически отчет от консалтинговой фирмы Marketsandmarkets и говорят, что "API стали ключевым компонентом стратегии для многих предприятий в мире", а к 2021 году объем мирового рынка управления API уже достигнет почти 2,67 млрд долл. США.
Решение, которое предлагает свои клиентам стартапа Authlete призвано повысить безопасность API без перегрузок разработчиков, при этом компания утверждает, что она позволяет своим пользователям "внедрять стандарты OAuth 2.0 и OpenID Connect в течение нескольких дней, а не месяцев", что говорит об эффективности их работы.
Перевод специально для mmgp.ru источник
https://text.ru/antiplagiat/5924104c14eb7