Businessman-game - Businessman-game.com

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 19.05.2017.
Цитата:
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1. Открыть любой бизнес от ларька до торгового центра
2. Бизнес будет приносить Вам доход
3. Обменивайте прибыль (золотые) на реальные деньги
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◄ Бизнес (Маркетинг) ►
Ларёк
Цитата:
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Здесь Вы можете открыть бизнес. Каждый бизнес будет приносить определённый доход, доход можно перевести в реальные деньги. Чем больше бизнес тем выше доход и выше прибыль.Выводите свой доход без баллов и ограничений.
Производительность: 7ед. за 1 час
Стоимость: 1000 золотых
Магазин
Производительность: 80ед. за 1 час
Стоимость: 10000 золотых
Заправка
Производительность: 370ед. за 1 час
Стоимость: 25000 золотых
Ночной клуб
Производительность: 1920ед. за 1 час
Стоимость: 100000 золотых
Парк развлечений
Производительность: 4640ед. за 1 час
Стоимость: 200000 золотых
Торговый центр
Производительность: 15600ед. за 1 час
Стоимость: 500000 золотых
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10% идет на найм новых сотрудников, 90% на вывод.
Курс конвертации: 100 единиц = 1 золотая.
100 золотых = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►
+30 %
на пополнение счета.
Ежедневный - 1/24 ч. от 10 до 100 золотых.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Qiwi.
Вывод - Payeer, Qiwi. (инстант)
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◄ Партнерка ►
1-й уровень - 6% на вывод.
2-йуровень - 3% на вывод.
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◄ Депозит / Листинг EXCLUSIVE ► + Страховка 1ООО руб.
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