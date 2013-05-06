Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Businessman-game - Businessman-game.com

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 14:32
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,306
Благодарностей: 573
УГ: 5
КП: 0.003
Businessman-game - Businessman-game.com


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 19.05.2017.

Цитата:
1. Открыть любой бизнес от ларька до торгового центра
2. Бизнес будет приносить Вам доход
3. Обменивайте прибыль (золотые) на реальные деньги
_____________________________________________

◄ Бизнес (Маркетинг) ►

Цитата:
Здесь Вы можете открыть бизнес. Каждый бизнес будет приносить определённый доход, доход можно перевести в реальные деньги. Чем больше бизнес тем выше доход и выше прибыль.Выводите свой доход без баллов и ограничений.
Ларёк
Производительность: 7ед. за 1 час
Стоимость: 1000 золотых

Магазин
Производительность: 80ед. за 1 час
Стоимость: 10000 золотых

Заправка
Производительность: 370ед. за 1 час
Стоимость: 25000 золотых

Ночной клуб
Производительность: 1920ед. за 1 час
Стоимость: 100000 золотых

Парк развлечений
Производительность: 4640ед. за 1 час
Стоимость: 200000 золотых

Торговый центр
Производительность: 15600ед. за 1 час
Стоимость: 500000 золотых
____________________________________________

10% идет на найм новых сотрудников, 90% на вывод.

Курс конвертации: 100 единиц = 1 золотая.

100 золотых = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►

+30 % на пополнение счета.
Ежедневный - 1/24 ч. от 10 до 100 золотых.
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◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer, Qiwi.
Вывод - Payeer, Qiwi. (инстант)
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◄ Партнерка ►

1-й уровень - 6% на вывод.
2-йуровень - 3% на вывод.
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◄ Депозит / Листинг EXCLUSIVE ► + Страховка 1ООО руб.



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