Страховой стартап Acko привлек $30 млн от крупных инвесторов

Основанная в Мумбае страховая компания Acko General Insurance, созданная основателем Coverfox Варуном Дуа, привлекла 30 миллионов долларов в рамках начального финансирования. Это первый крупный раунд финансирования для стартапа в страховом технологическом пространстве.
Инвесторы, которые участвовали в этом туре: Нарайана Мурти и Крис Гопалакришнан из Infosys, DSP Blackrock's Hemendra Kothari, Atul Nishar из Hexaware и Раджив Гупта из Arpwood, а также венчурные компании SAIF Partners и Accel India.
Acko зарегистрирована в августе прошлого года под своей материнской компанией Acko Tech. Недавно компания получила разрешение регулирующих органов для начала общего страхования в Индии. Варун Дуа, который основал Coverfox с Девендрой Рэйном, перешел в Acko.
Варун говорит, что решение о запуске общего страхового бизнеса должно заполнить пробел в недорогих страховых продуктах на основе аналитики данных. Он сказал: "Страховая отрасль быстро растет на 15-20% CAGR. Тем не менее, Acko - это первый технический стартап в страховом бизнесе, в котором до сих пор доминировали традиционные предприятия. Там, где речь заходит о более дешевых продуктах, существует разрыв, так как затраты на распространение очень высоки. Вот почему мы решили обратиться за лицензией общего страхования."
Компания будет тратить значительные средства на технологии, особенно в области аналитики данных. Также финансирование пойдет на маркетинг, поскольку Acko - это новый бренд.
В своем заявлении Вивек Матур, управляющий директор SAIF Partners, сказал: "Потребителям необходимо предоставить более инновационные продукты по более демократичной цене и с беспрецедентным уровнем удобства и обслуживания. Мы рады поддержать компанию Acko в качестве первого полностью цифрового страховщика в стране.
Общая страховая индустрия является относительно менее интенсивной, чем индустрия страхования жизни. Компании в этом секторе становятся прибыльными примерно через пять-семь лет.
Перевод специально для mmgp.ru