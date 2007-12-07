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ПАММ счет SergTrade:356426 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет SergTrade:356426 (Alpari)
  1. Название ПАММ счета: SergTrade - 356426 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 04.02.2016
    • Валюта счета: RUR
    • Максимальная просадка: 86
    • Капитал управляющего: 15000
    • Тип счета: pamm.standard.mt4

  3. Оферта:
    • Баланс, RUR*: 600
    • Вознаграждение управляющего: 30%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.


  4. О торговой стратегии: Не указано

  5. Манименеджмент: Торговля достаточно агрессивная, отсюда прибыль и большая максимальная просадка.

  6. Информация об управляющим: Можно сявзаться через форум Альпари: http://forum.alpari.ru/index.php?/to...gtrade-progrs/

  7. Мониторинг у брокера:
    http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/356426

  8. Сторонний мониторинг:
    Не указано

  9. Закрытые ПАММ счета:

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 232,05%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -25,67%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 137,39%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -32,74%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 76,09%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -14,71%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -48,16%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 5,29%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 54,17%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 11,86%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 31,74%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -3,58%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 28,61%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -6,08%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 6,94%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 12,32%
__________________
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Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 14:22.
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