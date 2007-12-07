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Сегодня, 14:32
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
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УГ: 1
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ПАММ счет SergTrade:356426 (Alpari)
- Название ПАММ счета: SergTrade - 356426 [Alpari]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 04.02.2016
- Валюта счета: RUR
- Максимальная просадка: 86
- Капитал управляющего: 15000
- Тип счета: pamm.standard.mt4
- Оферта:
*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
- Баланс, RUR*: 600
- Вознаграждение управляющего: 30%
- О торговой стратегии: Не указано
- Манименеджмент: Торговля достаточно агрессивная, отсюда прибыль и большая максимальная просадка.
- Информация об управляющим: Можно сявзаться через форум Альпари: http://forum.alpari.ru/index.php?/to...gtrade-progrs/
- Мониторинг у брокера:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/356426
- Сторонний мониторинг:
Не указано
- Закрытые ПАММ счета:
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 232,05%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -25,67%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 137,39%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -32,74%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 76,09%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -14,71%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -48,16%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 5,29%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 54,17%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 11,86%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 31,74%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -3,58%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 28,61%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -6,08%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 6,94%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 12,32%
Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 14:22.
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