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Что такое Zilbercoin (ZBC): крипта или пирамида?

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Что такое Zilbercoin (ZBC): крипта или пирамида?
В начале этого года в сети активно распространяется информация о новом виде криптовалют - Zilbercoin(ZBC). Многие инвесторы торопятся прикупить ее, так как курс стремительными темпами набирает обороты. Только правильно ли они поступают? Сейчас и попытаемся в этом разобраться.


История создания подталкивает к размышлениям…

Zilbercoin (Зиберкоин) представляют как инновационную немецкую криптовалюту, целью которой является создание практичного обменника. С этой целью было принято решение не просто добавить ZBC на торговую площадку биржи livecoin.net., а еще задействовать МЛМ маркетинг, чтобы инвесторы имели возможность зарабатывать на полном пассиве. На 01.03.17 г цена Zilbercoin составляла 1 американский доллар. Торговать этой криптой не просто, так как ее курс привязан к курсу bitcoin. Поэтому колебания могут быть достаточно ощутимыми. Средний размер профита за месяц колеблется в пределах 300%.

В сети делается акцент на том, что Zilbercoin криптовалюта успешно получила мировую популярность. Львиную долю монет держат немецкие трейдеры. Именно они отвечают за грамотное развитие стартапа и плавное продвижение курса. Маркетинговый план Зиберкоин состоит из нескольких ступеней. Именно от них и зависит % прибыли. Партнерская ссылка присутствует.

Что получают инвесторы: преимущества или пыль в глаза?

Если хорошенько по мониторить сайты, адекватного обзора Zilbercoin не отыщешь. Несколько слов в своих коротких заметках ей посвящают исключительно рефоводы. Видео же посвящены только росту цены Zilbercoin и акцентированию внимания пользователей на том, что немецкой монете под силу обойти bitcoin. Даже смешно стало. Потому что стоит всего лишь несколько дней понаблюдать за этой валютой, как сразу становится понятно следующее обстоятельство. Как только новый человек проходит регистрацию и покупает валюту, это сразу стремительно отражается на ее цене. Хотя в статье «Как три ведущие характеристики криптовалют корректируют их жизнеспособность?» я акцентировала внимание на том, что ни один курс криптовалюты напрямую не связан с высоким потребительским спросом. В противном случае тогда ни одна цифровая монета не обвалилась бы в цене.

Если заглянуть на сайт создателей zilbercoin.info, то дельной информации, кроме маркетингового плана и заметки о немецком происхождении там не увидишь. Большинство кнопок находятся в стадии разработки. При нажатии курсора они вообще не открываются.

Сеть блокчейна позволяет увидеть то, что создатели Zilbercoin криптовалюты стараются скрыть от инвесторов. Как может немецкая монета практически не пользоваться спросом у себя на родине, если ей предначертано затмить первую криптовалюту?


На скрине отчетливо фигурируют две страны: Россия с Украиной. А это значит, что перед нами не успешный альткоин, а всего лишь криптохайп с маркетинговой системой.

В завершение

Когда разрабатывается действительно стоящий альткоин, то в плане продвижения никогда не будет фигурировать МЛМ система. Само же сообщество будет прилагать все усилия, чтобы монета «засветилась» на престижных торговых площадках, а не на биржах с сомнительной репутацией. Да и сайт новой монеты никогда не будет красоваться неактивными кнопками. Я бы не рекомендовала тратить деньги на Zilbercoin, но последнее слов за вами.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru


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