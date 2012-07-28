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Bonpay - Принимай,храни, используй биткоины с легкостью
Всем привет!
Представляем вашему вниманию наш сервис биткоин технологий - Bonpay. Наша команда биткоин специалистов, вдохновленные идеями свободной валюты, предлагают качественную и доступную продукцию - биткоин кошелек и биткоин карта.
Откройте новые возможности с нами! Легкость в использовании, доступность во всем мире и своевременная помощь наших специалистов при необходимости сделает хранение, прием и оплату биткоинами двухминутным делом.
Почему именно Bonpay?
- бесплатная регистрирация и обслуживание
- более 125 поддерживаемых стран
- пластиковая/виртуальная биткоин карта
- биткоин кошелек
- выгодные комиссии
- своевременная и полезная помощь клиентам
Более того, первые 200 зарегистрировавшихся на нашем сайте клиента получат бонус - бесплатную биткоин карту!
Не упустите свой шанс! Заходите к нам на сайт bonpay.com