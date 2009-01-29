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трейдер
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Имя: Юрий
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Весенний тренд?
Несколько лет назад рынок был другим. Он пульсировал семилетними циклами, два года из которых был кризис и пять - экономический подъем.
Осенью и весной регулярно происходили тренды с повышенной волатильностью.

Но все изменилось, когда Штаты решили предотвратить надвигающийся кризис накачкой долларовой ликвидности. Другими словами - запустили станок в виде КУЕ-1,2,3.

Плюс стремительный ажиотаж в цифровых валютах охладил интерес спекулянтов к традиционным "убежищам" - золоту, йене, франку и доллару.

Я уже начал забывать, что такое этот тренд. Но поведение евро-доллара в последние недели навевает воспоминания о прошлых временах.
Пара ведет себя очень трендово и уж очень хочется поверить, что вот же он - весенний тренд.

А как вы считаете - это тренд или откат перед новым укреплением доллара?
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