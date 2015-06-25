OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,806 Благодарностей: 932 УГ: 21 КП: 0.175 подарки

Как открыть биржу криптовалют и зарабатывать несколько тысяч долларов в день



Самый очевидный вариант — запуск собственной криптобиржи, на которой пользователи смогут купить криптовалюту либо обменять ее на другую. Оказывается, сделать это не так уж сложно.



Подробности рассказала Юлия Юрьева, сооснователь проекта



С чего начать?



Главное — выбрать правильное программное обеспечение. В зависимости от поставщика, оно обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Есть и готовые SaaS-решения, позволяющие запустить биржу за две недели. Они стоят дешевле, но в этом случае площадка вам не принадлежит, вы ее не контролируете.



Поставщики таких решений разворачивают биржи на своих серверах, а потом требуют оплату за каждую транзакцию, за любое изменение. Такую биржу сложнее раскрутить. По сути, владельцу приходится конкурировать с другими биржами, которые поставщик тоже развернул на своем сервере. В результате это обходится дороже, чем разработка нового решения.



Создание биржи с нуля — сложный процесс. Я знаю человека, который потратил больше $500 тыс и несколько лет жизни на разработку софта «под себя». Он сменил четыре команды разработчиков. В результате площадка еле работала.



C приходом каждой новой команды немало времени приходилось тратить на то, чтобы разобраться, что сделали предыдущие разработчики. Кроме того, о безопасности никто не подумал. Его биржу взломали, владельцу пришлось компенсировать убытки пользователям.



Кибербезопасность: как ее обеспечить?



Владельцы бирж должны гарантировать сохранность средств своих пользователей. Все биржи криптовалют подвергаются атакам хакеров: Bitcoin «увести» легче, чем доллары или евро, которые можно отследить, сделать возврат. Криптовалюту проще «слить» и сохранить некий уровень анонимности.



Рецепта защиты от хакеров не существует. Первый шаг – настройка архитектуры безопасности, чтобы злоумышленнику было трудно добраться до активов. Уровень надежности должен соответствовать банковской. Безопасность самой платформы обеспечивается качеством кода. Если он написан людьми, которые слабо представляют, как деньги можно увести, то, скорее всего, в один день их может не оказаться на балансе биржи.



В хорошей команде должны быть специалисты по информационной безопасности. Злоумышленники всегда будут атаковать, поэтому безопасность должна быть многоуровневой.



Код надо писать так, что даже если его выложить на Github, то безопасность биржи не должна от этого измениться.



Как взламывают биржи



Слабое звено в любой системе – человек. Даже если биржа защищена с технической точки зрения, ее можно взломать, пользуясь «человеческим фактором». К примеру, один из громких взломов криптобирж был связан с тем, что ключи от кошелька с мультиподписью оказались у одного человека. Скомпрометировав компьютер владельца, хакеры смогли увести довольно круглую сумму.



В мире криптовалют атакам подвергаются в основном большие биржи с серьезными оборотами. Зачем хакеру атаковать маленькую биржу? Чтобы украсть там два биткойна?



От социальной инженерии не защищен никто. Несколько лет назад меня потрясла книга Кевина Митника «Призрак в сети». Кевин просто виртуоз социальной инженерии: он подделывал личности, взламывал компьютеры с помощью телефона, пользуясь знанием человеческой психологии.



Полностью защищенных систем не существует, всегда есть риски. На конференции Defcon пентестеры легко достают логины и пароли даже у таких компаний, как Microsoft. И этот фактор тоже нужно учитывать.



Как зарабатывать?



Для начала нужно определить способ монетизации:



Проще всего зарабатывать за счет торговых комиссий, как и на обычной бирже, где доллар торгуется к евро (в случае с криптовалютами, например, Bitcoin может торговаться к Litecoin). Комиссию можно брать за каждую операцию: она может составлять до 0,5%.

Второй способ — брать деньги с владельцев монет или токенов за листинг. Многие китайские криптовалютные биржи долгое время не брали комиссию, а зарабатывали листингом токенов, а также перепродажей торгового плеча (маржинальная торговля).



Несколько слов о регуляторах



В общем и целом отношение к криптовалютам во всём мире неоднозначное: где-то к ним относятся лучше, где-то запрещают, как в Северной Корее. Азиатские страны видят в криптовалютах будущее денег. В США отношение к криптовалютам зависит от штата. Комитет по ценным бумагам и биржам США не признает токены, которые были выпущены для проведения ICO (процесс, напоминающий некий симбиоз выхода на IPO и краудфандинга).



Чтобы вести любую деятельность с криптовалютами в Нью-Йорке, необходима bit license. Если у вас собственная биржа на территории США, вы не можете продавать криптовалюты жителям NY. Для этого нужна лицензия именно для этого штата.



Часто жители NY скрывают свой API адрес, выдавая себя за жителей другого штата. На криптобирже это никак не отражается: в этом случае закон нарушает сам пользователь. Чтобы получить битлайсенс, нужно довольно долго «стоять в очереди» за ней. Это влетит вам в копеечку, собственно, как и любая лицензия на ведение операций с валютами.



Как раскрутить биржу



Если количество пользователей на вашей новой бирже равно нулю, денег на ней не заработать. Сначала нужно заявить о ее открытии, сообщить пользователям о том, какие условия вы предоставляете, какие криптовалюты будут на ней торговаться. Также баллов добавляет, если у биржи есть юридическое лицо, доверие пользователей от этого сразу возрастает к новой площадке.



Сейчас самый известный криптовалютный форум — bitcointalk. Популярные пользователи берут всего $1-1,5 за один пост, так что это доступный и недорогой способ продвижения.



Конечно, это не единственный способ продвижения. К вопросу раскрутки биржи можно подойти творчески. Я помню владельца одной русскоязычной площадки, который сделал довольно интересный пиар ход во время одной из первых биткойн конференций в Москве. Он нанял трёх моделей и специалиста по бодиарту.



На теле девушек были изображены узоры, знак биткойна и название биржи. Конечно, криптомир — это мужской мир, как вы понимаете, от желающих сфотографироваться не было отбоя.



Можно попросить пользователей протестировать биржу. У первых посетителей в любом случае будет негативная реакция: на новых платформах часто бывают баги. Это опасно тем, что разочарованные пользователи могут не вернуться. Если вы честно просите людей помочь, они чувствуют свою сопричастность.



Новые токены как способ привлечения



Еще один простой способ продвинуть биржу – добавлять популярные или новые монеты. В этом случае развитие будет зависеть от того, насколько пользователи в них заинтересованы. Один из примеров быстро раскрутившихся криптовалют – Monero.



Если у вас хорошая команда разработчиков, которая может за несколько часов добавить новый токен, это преимущество по сравнению с большими биржами: им это просто невыгодно. Мы поддерживаем примерно 90% от всех существующих криптоактивов, токенов, смарт-контрактов, поэтому быстро реагируем на появление новых.



Вы просто обязаны следовать изменениям рынка: если кто-то вышел на ICO и собрал $10 млн, его нужно добавлять на свою площадку быстрее, чем другие. Задача новой биржи — следить за всеми новыми проектами.



Можно познакомиться с владельцами токенов, которые только собираются на ICO, подружиться с ними и договориться, что они сначала выставят новинку на твоей бирже.



Главное



Нужно понять, чего хотят люди: одним требуются интерактивные графики, другие приходят поболтать в чатах, кому-то интересны новые активы. На примере наших клиентов мы видим, что раскрутить биржу криптовалют можно всего лишь за полгода.



Объемы торгов на их биржах достигают $400 – 600 тыс. в день, а сами владельцы зарабатывают несколько тысяч долларов в день. Неплохо для начала? Все это только благодаря тому, что они были готовы развивать свой бизнес и выбирали нестандартные способы продвижения.



Источник Хотим мы этого или нет, но криптовалюты прочно входят в нашу жизнь. Сейчас уже сложно встретить человека, который не слышал бы о биткоине. И, естественно, многие задумываются, как можно на этом заработать.Самый очевидный вариант — запуск собственной криптобиржи, на которой пользователи смогут купить криптовалюту либо обменять ее на другую. Оказывается, сделать это не так уж сложно.Подробности рассказала Юлия Юрьева, сооснователь проекта iCoinSoftware Главное — выбрать правильное программное обеспечение. В зависимости от поставщика, оно обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Есть и готовые SaaS-решения, позволяющие запустить биржу за две недели. Они стоят дешевле, но в этом случае площадка вам не принадлежит, вы ее не контролируете.Поставщики таких решений разворачивают биржи на своих серверах, а потом требуют оплату за каждую транзакцию, за любое изменение. Такую биржу сложнее раскрутить. По сути, владельцу приходится конкурировать с другими биржами, которые поставщик тоже развернул на своем сервере. В результате это обходится дороже, чем разработка нового решения.Создание биржи с нуля — сложный процесс. Я знаю человека, который потратил больше $500 тыс и несколько лет жизни на разработку софта «под себя». Он сменил четыре команды разработчиков. В результате площадка еле работала.C приходом каждой новой команды немало времени приходилось тратить на то, чтобы разобраться, что сделали предыдущие разработчики. Кроме того, о безопасности никто не подумал. Его биржу взломали, владельцу пришлось компенсировать убытки пользователям.Владельцы бирж должны гарантировать сохранность средств своих пользователей. Все биржи криптовалют подвергаются атакам хакеров: Bitcoin «увести» легче, чем доллары или евро, которые можно отследить, сделать возврат. Криптовалюту проще «слить» и сохранить некий уровень анонимности.Рецепта защиты от хакеров не существует. Первый шаг – настройка архитектуры безопасности, чтобы злоумышленнику было трудно добраться до активов. Уровень надежности должен соответствовать банковской. Безопасность самой платформы обеспечивается качеством кода. Если он написан людьми, которые слабо представляют, как деньги можно увести, то, скорее всего, в один день их может не оказаться на балансе биржи.В хорошей команде должны быть специалисты по информационной безопасности. Злоумышленники всегда будут атаковать, поэтому безопасность должна быть многоуровневой.Код надо писать так, что даже если его выложить на Github, то безопасность биржи не должна от этого измениться.Слабое звено в любой системе – человек. Даже если биржа защищена с технической точки зрения, ее можно взломать, пользуясь «человеческим фактором». К примеру, один из громких взломов криптобирж был связан с тем, что ключи от кошелька с мультиподписью оказались у одного человека. Скомпрометировав компьютер владельца, хакеры смогли увести довольно круглую сумму.В мире криптовалют атакам подвергаются в основном большие биржи с серьезными оборотами. Зачем хакеру атаковать маленькую биржу? Чтобы украсть там два биткойна?От социальной инженерии не защищен никто. Несколько лет назад меня потрясла книга Кевина Митника «Призрак в сети». Кевин просто виртуоз социальной инженерии: он подделывал личности, взламывал компьютеры с помощью телефона, пользуясь знанием человеческой психологии.Полностью защищенных систем не существует, всегда есть риски. На конференции Defcon пентестеры легко достают логины и пароли даже у таких компаний, как Microsoft. И этот фактор тоже нужно учитывать.Для начала нужно определить способ монетизации:Проще всего зарабатывать за счет торговых комиссий, как и на обычной бирже, где доллар торгуется к евро (в случае с криптовалютами, например, Bitcoin может торговаться к Litecoin). Комиссию можно брать за каждую операцию: она может составлять до 0,5%.Второй способ — брать деньги с владельцев монет или токенов за листинг. Многие китайские криптовалютные биржи долгое время не брали комиссию, а зарабатывали листингом токенов, а также перепродажей торгового плеча (маржинальная торговля).В общем и целом отношение к криптовалютам во всём мире неоднозначное: где-то к ним относятся лучше, где-то запрещают, как в Северной Корее. Азиатские страны видят в криптовалютах будущее денег. В США отношение к криптовалютам зависит от штата. Комитет по ценным бумагам и биржам США не признает токены, которые были выпущены для проведения ICO (процесс, напоминающий некий симбиоз выхода на IPO и краудфандинга).Чтобы вести любую деятельность с криптовалютами в Нью-Йорке, необходима bit license. Если у вас собственная биржа на территории США, вы не можете продавать криптовалюты жителям NY. Для этого нужна лицензия именно для этого штата.Часто жители NY скрывают свой API адрес, выдавая себя за жителей другого штата. На криптобирже это никак не отражается: в этом случае закон нарушает сам пользователь. Чтобы получить битлайсенс, нужно довольно долго «стоять в очереди» за ней. Это влетит вам в копеечку, собственно, как и любая лицензия на ведение операций с валютами.Если количество пользователей на вашей новой бирже равно нулю, денег на ней не заработать. Сначала нужно заявить о ее открытии, сообщить пользователям о том, какие условия вы предоставляете, какие криптовалюты будут на ней торговаться. Также баллов добавляет, если у биржи есть юридическое лицо, доверие пользователей от этого сразу возрастает к новой площадке.Сейчас самый известный криптовалютный форум — bitcointalk. Популярные пользователи берут всего $1-1,5 за один пост, так что это доступный и недорогой способ продвижения.Конечно, это не единственный способ продвижения. К вопросу раскрутки биржи можно подойти творчески. Я помню владельца одной русскоязычной площадки, который сделал довольно интересный пиар ход во время одной из первых биткойн конференций в Москве. Он нанял трёх моделей и специалиста по бодиарту.На теле девушек были изображены узоры, знак биткойна и название биржи. Конечно, криптомир — это мужской мир, как вы понимаете, от желающих сфотографироваться не было отбоя.Можно попросить пользователей протестировать биржу. У первых посетителей в любом случае будет негативная реакция: на новых платформах часто бывают баги. Это опасно тем, что разочарованные пользователи могут не вернуться. Если вы честно просите людей помочь, они чувствуют свою сопричастность.Еще один простой способ продвинуть биржу – добавлять популярные или новые монеты. В этом случае развитие будет зависеть от того, насколько пользователи в них заинтересованы. Один из примеров быстро раскрутившихся криптовалют – Monero.Если у вас хорошая команда разработчиков, которая может за несколько часов добавить новый токен, это преимущество по сравнению с большими биржами: им это просто невыгодно. Мы поддерживаем примерно 90% от всех существующих криптоактивов, токенов, смарт-контрактов, поэтому быстро реагируем на появление новых.Вы просто обязаны следовать изменениям рынка: если кто-то вышел на ICO и собрал $10 млн, его нужно добавлять на свою площадку быстрее, чем другие. Задача новой биржи — следить за всеми новыми проектами.Можно познакомиться с владельцами токенов, которые только собираются на ICO, подружиться с ними и договориться, что они сначала выставят новинку на твоей бирже.Нужно понять, чего хотят люди: одним требуются интерактивные графики, другие приходят поболтать в чатах, кому-то интересны новые активы. На примере наших клиентов мы видим, что раскрутить биржу криптовалют можно всего лишь за полгода.Объемы торгов на их биржах достигают $400 – 600 тыс. в день, а сами владельцы зарабатывают несколько тысяч долларов в день. Неплохо для начала? Все это только благодаря тому, что они были готовы развивать свой бизнес и выбирали нестандартные способы продвижения.

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