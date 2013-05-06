Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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flowerworld.dp.ua-Мир цветов

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 13:05
#1
Любитель
 
Имя: Profmonitor
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 2,153
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
flowerworld.dp.ua-Мир цветов
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:17.05.17.


Мир цветов


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Baronx вне форума  
Старый Сегодня, 13:24
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2014
Сообщений: 143
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.000
Re: flowerworld.dp.ua-Мир цветов
Это что за недоразумение
А на нормальный домен денег не хватило
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Firmas на форуме  
Старый Сегодня, 13:33
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 671
Благодарностей: 58
Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.029
Re: flowerworld.dp.ua-Мир цветов
Для такой важной 'компании' не важен домен
раздел новости почитайте там еще веселее..
вот например : "Если и этот проект соскамится тогда ни один проект в интернет сети не стоит ваших денег и времени."
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sonfon вне форума  
Старый Сегодня, 14:02
#4
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Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,306
Благодарностей: 573
УГ: 5
КП: 0.003
Re: flowerworld.dp.ua-Мир цветов
Множество ошибок , дизайн просто вырви глаз ...
А компашка у них и впрямь солидная наверное ...

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