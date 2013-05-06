flowerworld.dp.ua-Мир цветов

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:17.05.17.
Мир цветов
Об игре:
Теплицы стоят от 10 рублей (1000 кредитов). Чем больше сумма инвестиции тем выше ваш коэффициент доходности.
Автоматическая система накопления ЦВЕТОВ в теплицах! Сбор ЦВЕТОВ без потерь, без ограничений по срокам! Собирайте ЦВЕТЫ, так как удобно именно Вам!
Хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в месяц! ЦВЕТЫ БУДУТ ЖДАТЬ ВАС В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ТЕПЛИЦЫ!
НА рынке вы сможете обменять цветы на кредиты!
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек!
Маркетинг
Вырученные с продажи кредиты распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 5% на счет для покупок и 95% на вывод.
Продажа игровых кредитов: 1р=100 кредитов
Бонусы:
8р в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 7% на счет для выплат от каждого пополнения счета вашим партнером.
Платежные системы:
Payeer(авто)
Наш вклад:
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