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Инвестиционный фонд Церкви Англии стал одним из наиболее доходных в мире

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Инвестиционный фонд Церкви Англии стал одним из наиболее доходных в мире

Инвестиционный фонд Церкви Англии The Church Commissioners стал одним из наиболее доходных в мире.

Инвестиционный фонд Церкви Англии The Church Commissioners стал одним из наиболее доходных в мире после того как его инвестиции принесли 17,1 процента дохода по своим активам в прошлом году.

Фонд управляющий активами на сумму £7,9 млрд (около 10.400.000.000 долларов) увеличил свои инвестиции в глобальные акции, фонды прямых инвестиций, в том числе международных, чем и добился увеличения возврата инвестиций за последние 30 лет.

Также значительную долю в инвестиционном портфеле фонда The Church Commissioners занимают вложения в хедж-фонды.

Высокий показатель от вложения в акции (который составил 33 процента возврата инвестиций) отчасти из-за девальвации фунта стерлингов на фоне предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза.

Фонд, который управляется командой из 35 инвестиционных экспертов, направлен на достижение доходности в соответствии с инфляцией, плюс пять процентных пунктов, то есть 7,5% для 2016 года. Результаты работы фонда превысили поставленную цель, чем очень довольны в фонде.

Сэр Андреас Уитт Смит, первый уполномоченный по поместным сословиям сказал, что успех фонда был отчасти из-за его инвестиций в неликвидные активы, такие как недвижимость. Почти 30 процентов фонда инвестируются в портфель из коммерческой, жилой и загородной недвижимости. Кроме того, сам объем средств в управлении фонда позволяет осуществлять инвестиции в широкий спектр инструментов.

Если сравнивать инвестиционную прибыль, то средний показатель доходности от инвестиций по Великобритании составил в 2016 году 8,8%. Инвестиционный фонд Woodford Equity Income, возглавляемый самым известным британским управляющим Нилом Вудфордом, показал прибыль 3,2%. Средняя годовая доходность фонда целевого капитала Йельского университета, который является одним из самых крупных в мире, за год по июнь 2016 года составила 8,1%.

Инвестиционный фонд Церкви Англии The Church Commissioners показал доходность от инвестиций 17,1%.

Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в акции, инвестиции в бизнес, финансы
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