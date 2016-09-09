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Компания ViaCyte, занимающаяся регенеративной медициной, привлекла $10 млн

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Компания ViaCyte, занимающаяся регенеративной медициной, привлекла $10 млн

ViaCyte, Inc., частная ведущая компания, занимающаяся регенеративной медициной, объявила о привлечении инвестиций в размере 10 миллионов долларов. Участниками финансирования были партнеры по управлению активами, W.L. Gore & Associates, Inc. (Gore) и некоторые нераскрытые инвесторы, а также JDRF, чья поддержка была также объявлена отдельно. Этот капитал будет использоваться для развития продукта ViaCyte PEC-Direct, который обещает стать функциональным лекарством для пациентов с диабетом первого типа с высоким риском развития острых осложнений. Кроме того, финансирование будет использоваться для поддержки других продуктов, в том числе для продолжения разработки продукта PEC-Encap, который разрабатывается в качестве лечения для всех пациентов с диабетом, которым требуется инсулин для борьбы с заболеванием.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим текущим инвесторам и JDRF за их постоянную поддержку. Кроме того, мы рады приветствовать Gore, одну из ведущих мировых научно-исследовательских компаний в качестве инвестора. Gore имеет опыт разработки медицинских устройств и технологий доставки лекарств и их инвестиции дополняют наше недавно объявленное соглашение о совместных исследованиях, нацеленное на повышение производительности продукта PEC-Encap," - заявил Пол Лайкинд, доктор философии, президент и главный исполнительный директор ViaCyte. "ViaCyte имеет давнюю историю первых разработок в области регенеративной медицины, и мы уверены, что совместная работа с Gore над разработкой новых имплантируемых технологий поможет нам открыть еще один метод лечения пациентов с диабетом первого типа."

"В дополнение к нашему недавно объявленному соглашению о совместных исследованиях с ViaCyte инвестиции Gore должны усилить наше сотрудничество с ViaCyte и ускорить разработку продукта PEC-Encap", - расказал Эдвард Гунзель, технический руководитель Gore. "Это поможет приблизиться к выполнению миссии Gore улучшить жизнь с помощью передовых технологий. Мы считаем, что возможности ViaCyte самые передовые в отрасли, и мы рады поделиться своими знаниями для разработки функционального лечения диабета".


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