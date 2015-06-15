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Apple передумал. Теперь за бесплатную услугу Apple Music абоненты заплатят ¢99

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Apple передумал. Теперь за бесплатную услугу Apple Music абоненты заплатят ¢99


Компания Apple в одностороннем порядке изменила правила пользования бесплатной услуги Apple Music и собрала с клиентов по 99 центов

Яблочный гигант начал собирать деньги с клиентов за свою бесплатную услугу. Так все кто подписался на бесплатные три месяца пользования Apple Music уже заплатили компании 99 центов. Касается это пока, только жителей Австралии, Швейцарии и Испании. Как не резонансно это бы не читалось, но да! Apple начал брать деньги клиентов за свою бесплатную услугу музыкального потокового вещания в сервисе Apple Music. Оплата с одного клиента составила 99 центов. Пока остается не понятным, но скорее всего такая же участь ждет и представителей других стран.

Apple пока никак не комментирует данное событие, ни в официальном порядке, ни по средством социальных сетей. Предполагается, что компания не смогла придти к единому знаменателю с авторами песен за использования музыкальных товаров и была вынуждена компенсировать потери за счет своих клиентов. Яблочный гигант вообще хотел договорится с музыкантами, что первые три месяца они не будут получать вознаграждений за свои работы, однако такое заявление быстро потеряло смысл когда музыканты начали отказываться от сотрудничества с Apple Music. Первой из таких выступила Тейлор Свифт, которая отказалась от использования ее песен в Apple Music на бесплатной основе.

Уникальность: 100.00%
По материалам itc.ua
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Метки
apple, бизнес, музыка
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