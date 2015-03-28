Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Для стартапов и инвесторов

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:53
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Для стартапов и инвесторов
Здравствуйте!
Помогаем осуществлять инвестиции в стартапы в сфере IT.
Компании или проекты для инвестирования проходят тщательный отбор и проверку должной добросовестности, бизнес модели подвергаются тщательному анализу и тестированию. Для наших клиентов мы оказываем полный перечень консультационных услуг, а также формируем портфели и даем советы о приемлемом объёме осуществляемых инвестиций.
Наша команда сформирована выходцами из ведущих инвестиционных/трейдинговых/аналитических подразделений банков.
Так же оказываем услуги по независимой оценке проектов и составлению всей необходимой документации для привлечения локальных и зарубежных инвестиций.
В нашем портфеле есть проекты с минимальной потенциальной доходностью до 452% годовых. инвестиции осуществляются на срок от 3 до 5 лет.
Минимальная сумма инвестиций 5 тыс.долларов.
Чаще всего инвестиции осуществляются в форме покупки инвестором доли в компании реализующей проект.
Наш крупнейший клиент продал SNAP по 30$ первые дни после IPO.


art4815@e1.ru

добавлено через 2 минуты
Отвечаю на любые вопросы связанные с венчурными инвестициями.
Дорогие инвесторы на данный момент обратил внимание на обилие предложений разместить денежные средства в IT стартапы онлайн порог входа там примерно от 160$ будьте осторожны это не безопасно.. непонятно как оформляется право собственности, непонятно что за люди и какая у них экспертиза ... инвестиции в стартапы могут быть только путем покупки доли в уставнике или по инвестиционному договору, больше не как не считая займов и прочего.

Так же вам предлагают доходности 12,15,20,30 % годовых .... для IT стартапов без выручки это мало ... средняя доходность венчурного инвестора в РФ при инвестировании в стартап без выручки = 50-70%.
Так же хотел бы предостеречь от инвестиций в управление на форекс, бинарных опционов, ПАММ счетов итп.
__________________
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Последний раз редактировалось Heuer; Сегодня в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Heuer на форуме  
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