Для стартапов и инвесторов

Здравствуйте!
Помогаем осуществлять инвестиции в стартапы в сфере IT.
Компании или проекты для инвестирования проходят тщательный отбор и проверку должной добросовестности, бизнес модели подвергаются тщательному анализу и тестированию. Для наших клиентов мы оказываем полный перечень консультационных услуг, а также формируем портфели и даем советы о приемлемом объёме осуществляемых инвестиций.
Наша команда сформирована выходцами из ведущих инвестиционных/трейдинговых/аналитических подразделений банков.
Так же оказываем услуги по независимой оценке проектов и составлению всей необходимой документации для привлечения локальных и зарубежных инвестиций.
В нашем портфеле есть проекты с минимальной потенциальной доходностью до 452% годовых. инвестиции осуществляются на срок от 3 до 5 лет.
Минимальная сумма инвестиций 5 тыс.долларов.
Чаще всего инвестиции осуществляются в форме покупки инвестором доли в компании реализующей проект.
Наш крупнейший клиент продал SNAP по 30$ первые дни после IPO.
art4815@e1.ru
добавлено через 2 минуты
Отвечаю на любые вопросы связанные с венчурными инвестициями.
Дорогие инвесторы на данный момент обратил внимание на обилие предложений разместить денежные средства в IT стартапы онлайн порог входа там примерно от 160$ будьте осторожны это не безопасно.. непонятно как оформляется право собственности, непонятно что за люди и какая у них экспертиза ... инвестиции в стартапы могут быть только путем покупки доли в уставнике или по инвестиционному договору, больше не как не считая займов и прочего.
Так же вам предлагают доходности 12,15,20,30 % годовых .... для IT стартапов без выручки это мало ... средняя доходность венчурного инвестора в РФ при инвестировании в стартап без выручки = 50-70%.
Так же хотел бы предостеречь от инвестиций в управление на форекс, бинарных опционов, ПАММ счетов итп.