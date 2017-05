Heuer Интересующийся

Для стартапов и инвесторов

Помогаем осуществлять инвестиции в стартапы в сфере IT.

Компании или проекты для инвестирования проходят тщательный отбор и проверку должной добросовестности, бизнес модели подвергаются тщательному анализу и тестированию. Для наших клиентов мы оказываем полный перечень консультационных услуг, а также формируем портфели и даем советы о приемлемом объёме осуществляемых инвестиций.

Наша команда сформирована выходцами из ведущих инвестиционных/трейдинговых/аналитических подразделений банков.

Так же оказываем услуги по независимой оценке проектов и составлению всей необходимой документации для привлечения локальных и зарубежных инвестиций.

В нашем портфеле есть проекты с минимальной потенциальной доходностью до 452% годовых. инвестиции осуществляются на срок от 3 до 5 лет.

Минимальная сумма инвестиций 5 тыс.долларов.

Чаще всего инвестиции осуществляются в форме покупки инвестором доли в компании реализующей проект.

Наш крупнейший клиент продал SNAP по 30$ первые дни после IPO.





Отвечаю на любые вопросы связанные с венчурными инвестициями.

Дорогие инвесторы на данный момент обратил внимание на обилие предложений разместить денежные средства в IT стартапы онлайн порог входа там примерно от 160$ будьте осторожны это не безопасно.. непонятно как оформляется право собственности, непонятно что за люди и какая у них экспертиза ... инвестиции в стартапы могут быть только путем покупки доли в уставнике или по инвестиционному договору, больше не как не считая займов и прочего.



Так же вам предлагают доходности 12,15,20,30 % годовых .... для IT стартапов без выручки это мало ... средняя доходность венчурного инвестора в РФ при инвестировании в стартап без выручки = 50-70%.

