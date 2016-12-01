Украинский стартап WalQlike собрал на приложение-экскурсовод 61,1 тысячу гривен

Стартап из Украины хочет создать приложение с квест-экскурсиями
Уже этим летом стартап-команда из Украины может представить новое приложение благодаря которому можно будет проходить квест-экскурсии по крупным городам Украины. Стартап закончил сбор средств, собрав 61 100 гривен, а инвесторами выступили 215 человек. По предварительным заявлением уже в летние месяцы украинцы смогут протестировать новое приложение для путешествий. Квест экскурсии будут доступны по городу Киеву и Львову.
Стартовала идея еще год назад и именно тогда С. Околот создал в своей голове план как сделать приложение заменяющее экскурсовода. Все достопримечательности намечаются на онлайн карте, но фильтруются по количеству времени на посещение которое есть у туриста и на его интересы.
В приложение добавили и этакую изюминку которая уже давно полюбилась активной молодежи. В приложении добавлены квест маршруты, благодаря которым можно не просто путешествовать, но и решать логические загадки и весело проводить время. Благодаря такой идеи приложение может добавить путешественникам интерес к драйву и к приключениям.
Сбор средств запущен весной этого года и как мы видим, весна еще не закончилась, а все деньги собраны. Создатели обещают, что для пользователей приложение будет бесплатным. Средства же они планируют получать от инвесторов и партнеров. Кстати приложение может так же предлагать туристам посетить то или иное заведение, что бы перекусить и выпить кофе. Именно такие партнеры и будут потенциально инвестировать в приложение.
Уникальность: 100.00%
По материалам hubs.ua