Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Торговые рекомендации от основных банков

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Главный модератор
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,704
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Записей в блоге: 21
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Торговые рекомендации от основных банков
Отложенные ордера Credit Suisse:



Отложенные ордера Morgan Stanley:



Отложенные ордера Deutsche Bank:



Из этих данных видно, что по крайней мере все банки солидарны в плане лонгов по евро.
Делаем выводы.
__________________
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