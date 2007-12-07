Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MikiForex - mikiforex.com

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,703
Благодарностей: 6,248
Записей в блоге: 21
УГ: 1
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MikiForex - mikiforex.com


1. Название компании: MikiForex

2.
Цитата:
О компании

Сервис Miki Forex состоит из профессиональных сотрудников, имеющих опыт торговли на валютном рынке Форекс с 1998 года.
Miki Forex является партнером представителем Британской компании по предоставлению услуг на рынке Форекс.
3. Торговые условия:
  • Начальный депозит: $20
  • Торговый объем: От 0.01 лота до 10 лотов, шаг 0.01
  • Кредитное плечо: До 1:500
  • Спред: От 1 пункта, 5 знаков
  • Инструменты: Валютные пары, Металлы, CFD
  • Валюта счета: USD, EUR, ILS, RUB
  • Ввод средств: Кредитки, Наличные, Банк, Webmoney
  • Бонус на депозит: 10% от суммы, макс. 100$
  • Начисление 2% годовых на свободные средства

4. Торговые терминалы: MetaTrader4

5. Адрес компании:
  • Lefkosia
  • Cyprus
  • Strovolos Center

Часы работы офиса:

Воскр - Четверг 10:00-18:00
Пятница, предпраздничные дни: 10:00-13:00

6. Регуляторы: На сайте информация не обнаружена.
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Метки
mikiforex брокер, mikiforex обсуждение
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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