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Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:22
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Главный модератор
Имя:
Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,703
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УГ: 1
награды
MikiForex - mikiforex.com
1.
Название компании:
MikiForex 2.
Цитата:
О компании
Сервис Miki Forex состоит из профессиональных сотрудников, имеющих опыт торговли на валютном рынке Форекс с 1998 года.
Miki Forex является партнером представителем Британской компании по предоставлению услуг на рынке Форекс.
3.
Торговые условия:
Начальный депозит: $20
Торговый объем: От 0.01 лота до 10 лотов, шаг 0.01
Кредитное плечо: До 1:500
Спред: От 1 пункта, 5 знаков
Инструменты: Валютные пары, Металлы, CFD
Валюта счета: USD, EUR, ILS, RUB
Ввод средств: Кредитки, Наличные, Банк, Webmoney
Бонус на депозит: 10% от суммы, макс. 100$
Начисление 2% годовых на свободные средства
4.
Торговые терминалы: MetaTrader4
5.
Адрес компании:
Lefkosia
Cyprus
Strovolos Center
Часы работы офиса:
Воскр - Четверг 10:00-18:00
Пятница, предпраздничные дни: 10:00-13:00
6.
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